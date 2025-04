Artdeco "Love is in the air"

ARTDECO począwszy od nowego roku czaruje miłością. Najnowsza kolekcja marki zainspirowana tym szlachetnym uczuciem prezentuje magiczne odcienie lawendy, fioletu, szmaragdów i limonki. Usta są stonowane, w odcieniach maliny lub koralu z rozświetlającymi drobinkami. Magnetyczne spojrzenie podkreśli szmaragdowa lub granatowa konturówka oraz mascara w kolorze sosnowej zieleni lub zgaszonego fioletu.

Kolekcję "Love is in the air" tworzą:

4 nowe kolory magnetycznych cieni do powiek w wyjątkowej limitowanej kasetce magnetycznej w odcieniach fioletu, lawendy i limonki

Tusz pogrubiający i wydłużający rzęsy w kolorze blue violet lub emerald

Magnetyczny róż do policzków w odcieniu Gentle Touch

Wodoodporna konturówka do oczu w odcieniu emerald i blue violet

Nawilżająca pomadka do ust w kolorze deep love (nr 57A - malinowy róż) i happy kiss (nr 96 koralowy z rozświetlającymi drobinkami)

Błyszczyki brillant kiss (nr 59) i brillant lip (nr 08) uwydatnia i podkreśla usta oraz nadaje im długotrwały kolor i blask.

Lakier do paznokci w 4 nowych kolorach: dark violet (nr 246), emerald mirror (nr 233), gentle touch (nr 273), my love (nr 247).

PUPA "Navy Chic"

Inspiracją dla wiosennej kolekcji marki Pupa Milano: Navy Chic są barwy morza mieniącego się w promieniach wiosennego słońca. Paleta kolorystyczna to odcienie błękitu morskich fal, barwy piasku i przybrzeżnych kamieni. Całości dopełniają wyraziste akcenty: oczy podkreślone eyelinerem w kolorze ultramaryny lub błękitu, usta w energetycznych czerwieniach oraz paznokcie w zdecydowanych barwach.

Kolekcje tworzą:

paleta cieni do oczu Vamp! w trzech wersjach kolorystycznych, 4 odcienie Matic Stylo (cień w sztyfcie): golden rose, taupe, wisteria, silver - eyeliner Vamp! Professional liner w kolorze light blue i elektryzującego shocking blue

matowe pomadki Miss Pupa Velvet Matt w odcieniach żywej czerwieni - koralowy i różowy róż do policzków Like a doll blush

Make up Factory "Trend Look"

Propozycja marki Make up Factory na sezon wiosna lato 2014 to świetlisty, pełen energii makijaż inspirowany różanym ogrodem. W makijażu oka odcienie różu i ciepłego brązu podkreślone zostały nutą subtelnej zieleni, dając świeży i stylowy efekt. Policzki muśnięte różem idealnie dopasowanym do karnacji, dzięki zestawieniu trzech harmonizujących ze sobą kolorów, dają efekt promiennej cery. Uzupełnieniem tego looku będą usta: w odważnych odcieniach nasyconego różu lub bardziej stonowanych różach złamanych beżem.

Kolekcje tworzą:

