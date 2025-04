Marcelina Zawadzka jest piękną kobietą, która subtelnym makijażem potrafi podkreślić swojej naturalne piękno. Była Miss Polonia zazwyczaj stawia na make-up, który wyrównuje koloryt skóry i delikatnie ją rozświetla. Na oficjalne imprezy wybiera seksowne smoky eyes lub wyraźny kolor na ustach - najbardziej lubimy ją w ognistej czerwieni i bardzo modnym w tym sezonie fiolecie.

Jednak na co dzień gwiazda preferuje subtelne kolory nude, które kochają miliony kobiety na całym świecie. Dowiedziałyśmy się, że jedna z jej ulubionych szminek pochodzi z wiosennej kolekcji marki Bell HYPOAllergenic. Marcelina pokochała matową pomadkę w płynie, która daje metaliczne wykończenie. A kolor, który ma na ustach nosi nazwę Majorka.

Nowa kolekcja kosmetyków z serii BY MARCELINA

Nowa kolekcja kosmetyków do makijażu Bell BY MARCELINA jest kusząca i uzależniająca! To wymarzona propozycja dla wszystkich kobiet, które kochają makijaż zgodny z najnowszymi trendami.

Marcelina Zawadzka jest ambasadorką linii Bell HYPOAllergenic i miłośniczką podróży. Gwiazda przełożyła na kolory swoją fascynację pięknymi miejscami, które lubi odwiedzać. W ten sposób powstała kolekcja składająca się z 6 metalicznych pomadek w płynie i 5 metalicznych lakierów do paznokci. Wszystkie produkty z kolekcji Bell HYPOAllergenic BY MARCELINA zostały nazwane tak jak miejsca, które stały się inspiracją.

W kolorach, które wyrażają emocje towarzyszące Marcelinie podczas oglądania zachodu słońca na Majorce albo spacerowania po tętniącym życiem Kairze, jest moc podkreślona blaskiem. Była Miss Polonia znalazła wyjątkowe odcienie czerwieni, fioletu, zieleni, beżu i pudrowego różu. Wszystkie są wyraziste i oryginalne, a metaliczny połysk sprawia, że wpisują się w jeden z najgorętszych trendów sezonu.

Pomadki Bell HYPOAllergenic BY MARCELINA doskonale łączą się z innymi wiosennymi kosmetykami do makijażu stworzonymi przez markę Bell.

Produkty z Bell HYPOAllergenic, wyróżnia pierwszorzędna jakość. Lakiery przepuszczają powietrze, są trwałe, bardzo dobrze kryją i szybko schną. Pomadki również zapewniają świetne krycie i trwały efekt kolor. Pomadki i lakiery z wiosennej kolekcji wyglądają zjawiskowo w świetle wiosennego słońca i towarzystwie wieczorowych kreacji. Marcelina używa ich na każdą okazję.

