Jesienią i zimą na dno szuflady wkładamy lekkie kremy BB i zaczynamy inwestować w nieco cięższe i bardziej kryjące formuły - wiatr, deszcz i śnieg sprzyja podrażnieniom i zaczerwieniom, które każda z nas chce odpowiednio zakamuflować.

Jeśli szukasz idealnego fluidu na jesień, warto zajrzeć do Rossmanna. W drogeriach właśnie rozpoczęła się wyprzedaż matujących i kryjących podkładów. Kultowe kosmetyki kupisz nawet 45% taniej. Promocja trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Promocja na podkłady w Rossmannie

W drogeriach Rossmann przecenionych jest całe mnóstwo produktów znanych marek. Udział w promocji biorą: L'Oreal, Lirene, Janda, Bourjois, SinSkin, Max Factor, Maybelline, Eveline, PUPA, Dax Cosmetics, Revlon, AA, NYX, Lovely, Rimmel i Wibo.

Przykładowe ceny produktów:

podkład So Clear Miss Spory przeceniony z 13,49 zł na 9,29 zł,

podkład Satin Matt Eveline przeceniony z 20,99 zł na 14,99 zł,

podkład lasting Matte Rimmel przeceniony z 31,99 zł na 21,99 zł,

podkład Revlon Colorstay przeceniony z 69,99 zł na 47,99 zł,

podkład Always Fabulous Bourjois przeceniony z 69,99 zł na 37,99 zł,

podkład Infallible Matte Cover L'Oreal przeceniony z 64,99 zł na 35,99 zł,

podkład Extreme Matt PUPA przeceniony z 108,99 zł na 73,99 zł.

W co my zaopatrzymy swoje kosmetyczki? Z pewnością do koszyka wrzucimy przetestowaną niedawno nowość od Max Factor - podkład Second Skin w sprawdzonym przez nas odcieniu 03 Light oraz fluid z oddychającą formułą Infallible 24H Fresh Wear L'Oreal - odcień Porcelain będzie idealny, gdy letnia opalenizna stanie się mniej widoczna.

Jak uzyskać modny efekt matu?

Nawet matowe wykończenie makijażu potrzebuje dobrze nawilżonej cery. Zacznij od nałożenia serum rozświetlającego i kremu nawadniającego. Odczekaj kilka minut aż się wchłoną.

Jeśli masz tłustą lub mieszaną skórę, sięgnij po bazę pod makijaż - nie tylko sprawi, że efekt matu będzie utrzymywał się dłużej, ale również pozytywnie wpłynie na trwałość make-upu.

Podkład nakładaj zwilżoną gąbką do makijażu ruchem stemplującym. Większe niedoskonałości zakamufluj kryjącym korektorem. Twarz oprósz pudrem transparentnym o matującym działaniu.

