Wet n Wild to marka tworząca popularne kosmetyki do makijażu. Swoje inspiracje czerpie z mody, nocnego życia i designu. Wśród ich propozycji znajdziecie cienie do powiek, podkłady, korektory, róże, tusze do rzęs, szminki, pudry, rozświetlacze czy kosmetyki do brwi. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do wykonania perfekcyjnego makijażu

Wet n Wild - jak to się zaczęło?

Marka powstała w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej mówiąc w Los Angeles. Obecnie to jedna z najpopularniejszych marek kosmetycznych w USA. Czemu marka zawdzięcza swój sukces? Powodów jest wiele, ale do najważniejszych należy zaliczyć zgodność z najnowszymi trendami, duży wybór kolorów, wysoką jakość i przystępną cenę. Wet n Wild udowadnia, że możesz mieć to, czego chcesz!

Kosmetyki dostępne są w drogeriach Natura!

