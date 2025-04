Ten jeden produkt zastąpi ci drogi zabieg u kosmetyczki. Sprawia, że rzęsy są pogrubione i podkręcone

Długie, podkręcone, pogrubione i bardziej wyraziste rzęsy bez grama tuszu? Tak, teraz to możliwe, dzięki sprytnemu trikowi, który podsunęła nam jedna z użytkowniczek TikToka. Do wyczarowania takiego efektu, potrzebujesz jedynie wazeliny i zalotki. To naprawdę działa!