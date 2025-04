Planujecie krótki wypad ze znajomymi do jednego z modnych, europejskich miast? Zobaczcie koniecznie co powinniście zapakować do swojej podręcznej kosmetyczki, aby wyglądać zgodnie z panującymi trendami!

Nie mogłyśmy się oprzeć i kosmetyczkę dla miłośniczek Londynu przygotowałyśmy w typowej dla tego miasta kolorystyce - dominuje czerwień, biel i krata. Te z Was, które wybierają się do Mediolanu powinny postawić na najmodniejsze tego lata połączenie soczystego, pomarańczowego odcienia ze złotem. W Amsterdamie liczy się oryginalność i swoboda, my polecamy kolorowy tusz do rzęs i błyszczący róż do policzków. Paryżanki to klasa sama w sobie - olśniewający efekt zapewni Ci bordowy lakier do paznokci i szminka w podobnym odcieniu. Na koniec coś dla miłośniczek Barcelony - bogactwo kolorów i słońca!

W naszej galerii znajdziecie kosmetyczki idealne na wakacje: