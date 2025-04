Jednym z najlepszych i jednocześnie najtańszych tuszy do rzęs jest Fabulous Extra Black od Miss Sporty. Maskara w regularnej cenie kosztuje 10,49 zł. Teraz podczas wielkiej promocji na makijaż w Rossmannie kupisz go za 4,19 zł. Akcja trwa do 31 października 2020 i obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online.

Tusz maksymalnie wydłuża i pogrubia rzęsy. Zamknięty jest w prostym, czarnym opakowaniu i ma klasyczną (nie silikonową), średniej wielkości szczoteczkę, która dociera do każdej, nawet najmniejszej rzęsy.

Efekt makijażu w powodzeniem można stopniować - jedna warstwa zapewnia bardzo naturalny makijaż, a nałożenie kolejnych 3 czy 4 warstw iście teatralny make up. Tusz nie rozmazuje się ani nie kruszy. Ma intensywnie głęboki czarny kolor, dzięki któremu spojrzenie staje się jeszcze bardziej wyraziste.

Codzienny demakijaż może osłabiać rzęsy - aby stale były w dobrej kondycji, warto do codziennej pielęgnacji włączyć odżywkę lub serum - my polecamy serum marki Isana. Jak wykonać idealny makijaż na jesień 2020 tuszem Fabulous Extra Black od Miss Sporty?

Na nawilżoną skórę nałóż kryjący podkład. Twarz oprósz transparentnym pudrem. Kości policzkowe podkreśl bronzerem i rozświetlaczem - świetnie sprawdzi się rozświetlacz zapachu ciasteczek od Lovely. Na powieki nałóż perłowy, cielisty cień, a rzęsy wytuszuj maskarą. Usta podkreśl przeźroczystym błyszczykiem - to hit tegorocznych wybiegów!

Tusz Fabulous Extra Black polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za pogrubienie i wydłużenie rzęs, oraz za to, że nie osypuje się w ciągu dnia.

Mam bardzo krótkie rzęsy, przez co żaden tusz nie był w stanie nic z nimi zrobić. Próbowałam zarówno droższych jak i tańszych jednak najlepszy okazał się tusz Miss Sporty. Pięknie wydłuża moje rzęsy, nie skleja ich ani nie tworzy grudek. Na długich rzęsach mojej siostry tworzy niesamowity efekt sztucznych rzęs. Bez wątpienia jest to najlepszy tusz jakiego używałam.

