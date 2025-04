Ten viralowy koreański SPF od dłuższego czasu stoi na podium, jeśli chodzi o lekki krem BB w azjatyckim stylu. Koreańska pielęgnacja od lat zachwyca swoją skutecznością, a kremy BB to jeden z jej największych skarbów. Rozświetlający krem Holika Holika BB Shimmering Petit SPF45 PA+++ to połączenie lekkiego podkładu, pielęgnacji i ochrony przeciwsłonecznej. Jego największy atut? Subtelny efekt glow, który sprawia, że skóra wygląda na wypoczętą, nawilżoną i nieskazitelną.

Gdzie kupić ten viralowy krem BB?

Dobra wiadomość: ten hit jest dostępny w Hebe! Aktualnie możesz go dostać 10% taniej, ale jest haczyk. Musisz mieć aplikację Hebe i podczas zakupów online wpisać kod rabatowy APP10. Pamiętaj, że zamawiając online możesz odebrać swoje kosmetyki w ulubionej drogerii Hebe albo wybrać dostawę kurierem czy do paczkopunktu.

Holika Holika BB Shimmering Petit to hit na wiosnę i lato!

Współczesny rynek kosmetyczny pełen jest różnorodnych produktów do pielęgnacji skóry, jednak kremy BB od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Produkty te łączą w sobie funkcje pielęgnacyjne i makijażowe, zapewniając kompleksową ochronę i efekt zdrowej, promiennej skóry.

Krem Holika Holika BB Shimmering Petit to idealny wybór dla kobiet w każdym wieku. Wyróżnia się nie tylko wysoką ochroną przed słońcem, ale także pięknym, świetlistym wykończeniem. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Dlaczego Holika Holika BB to hit wśród Koreanek?

To zaawansowany krem BB, który oferuje doskonałą ochronę przeciwsłoneczną z wysokim filtrem SPF 45 oraz PA+++, co sprawia, że jest idealnym wyborem do codziennego stosowania, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach. Krem ma lekką konsystencję, która łatwo rozprowadza się po skórze, nie obciążając jej.

Zawiera także mikroskopijne drobinki, które nadają cerze subtelny, naturalny blask. Jednocześnie nie są one "nachalne" - skóra nie wygląda jak obsypana brokatem.

Produkt nie tylko chroni przed słońcem, ale także przed zanieczyszczeniami środowiskowymi, które mogą przyspieszać procesy starzenia. Dodatkowo skutecznie nawilża i wyrównuje koloryt skóry.

fot. Rozświetlający krem BB SPF45 Holika Holika Shimmerin Petit nawilża i wygładza skórę, nadając jej zdrowy glow/mat. prasowe

Jak go stosować?

Aby uzyskać najlepsze efekty, nałóż niewielką ilość kremu na twarz, po uprzednim oczyszczeniu jej i zastosowaniu toniku oraz lekkiego kremu, równomiernie rozprowadzając produkt palcami lub za pomocą gąbeczki do makijażu.

Możesz również nałożyć drugą warstwę, aby uzyskać większe krycie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Krem dobrze łączy się z innymi produktami, więc może być stosowany zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z podkładem lub pudrem.

Czy krem BB Holika Holika dobrze kryje?

Koreańskie kosmetyki do makijażu z reguły nie mają na celu zapewniać perfekcyjnego krycia jak z sesji zdjęciowych. Jeśli więc szukasz czegoś, co przykryje większe niedoskonałości, to może nie być produkt dla ciebie.

Ten krem-lekki podkład subtelnie wygładza oraz wyrównuje koloryt skóry, ukrywając drobne przebarwienia i zaczerwienienia, ale nie poradzi sobie z zamaskowaniem trądziku.

