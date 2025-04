Tusz do rzęs to must have w naszej kosmetyczce. Trudno jednak znaleźć ten idealny, który pogrubia, wydłuża i zagęszcza rzęsy, a przy tym nie osypuje się, nie rozmazuje i pięknie wygląda przez cały dzień. Maskara Rimmer Wonder'luxe jest jednak mocnym kandydatem do tytułu najlepszego kosmetyku do rzęs.

W regularnej cenie maskara nie należy do najtańszych - w Rossmannie kosztuje 38,99 zł. Jest jednak teraz w promocji, dzięki czemu w tej drogerii kupisz ją za jedynie 19,99 zł. Ten tusz do rzęs pokochały Polki. Często sięgają po niego także wizażyści!

Tusz do rzęs Rimmel Wonder'luxe, cena z 38,99 zł na 19,99 zł

Tusz ma eleganckie minimalistyczne opakowanie w pięknym metalicznym różowym kolorze. Mieści się w nim aż 11 ml kosmetyku, dzięki czemu starczy on na długie miesiące malowania. Czemu ta maskara zawdzięcza swoją popularność? Odpowiedź znajdziesz w jej składzie.

Tusz do rzęs od marki Rimmel łączy w sobie aż 4 luksusowe olejki: arganowy, kameliowy, z marakui oraz z maruli. Dzięki temu łatwo się rozprowadza na rzęsach, nie tworzy grudek, a rzęsy są miękkie i jedwabiste przez cały dzień. Jednocześnie nie rozmazuje się i nie osypuje, dzięki czemu tworzy efekt sztucznych rzęs - i to bez żmudnego klejenia.

Pamiętaj, że do zmycia maskary na bazie olejków sam płyn micelarny nie wystarczy. Lepiej wybierz olejek do demakijażu, a dopiero później swój regularny kosmetyk do mycia twarzy. Dwuetapowe mycie twarzy będzie zbawienne dla twojej cery - już po kilku dniach zauważysz, że skóra jest bardziej rozświetlona dzięki dokładnemu demakijażowi.

Nie zapomnij, że do bycia posiadaczką pięknych rzęs nie wystarczy tylko pomalować ich tuszem. Warto zaopatrzyć się też w serum do rzęs, które odżywi je i sprawi, że będą rosły mocniejsze i grubsze.

