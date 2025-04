Wachlarz gęstych i okazałych rzęs Meghan Markle to jedna z jej niepodważalnych zalet. Księżna Sussex podkreśla je drogeryjnym tuszem, który teraz jest na promocji w Rossmannie.

Meghan Markle od początku swojej kariery zachwyca urodą oraz wachlarzem gęstych i długich rzęs. Kiedyś zdradziła, że używa bardzo popularnego tuszu do rzęs, który można kupić w każdej drogerii. Chodzi o maskarę Maybelline Lash Sensational, która jest dostępna na wyprzedaży w Rossmannie.

Jego cena regularna nie jest wygórowana (ok. 37 zł), ale kto nie lubi zaoszczędzić kilku zł na wyprzedaży? Produkt cieszy się uznaniem wśród Polek dzięki unikalnej i sprawdzonej formule oraz świetnej szczoteczce w kształcie wygiętego wachlarza, który równomiernie rozkłada produkt i rozdziela rzęsy. Na forum wizażu ta maskara cieszy się wysoką oceną użytkowniczek: 4,5/5.

Mój zdecydowany hit od kilku lat. Raz na kilka miesięcy, kupuję tusze innych marek kosmetycznych, ale to do niego zawsze wracam. Jest niezastąpiony przy moich krótkich rzęsach.

