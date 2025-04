Jeśli szukasz trwałego podkładu, który zakamufluje wszystkie niedoskonałości nie tworząc przy tym efektu maski, sięgnij po Lasting Performance od marki Max Factor. Warto go przetestować właśnie teraz, bo podkład można kupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie we wszystkich drogeriach Rossmann.

Kupisz go teraz za 28,99 zł (jego regularna cena to 52,99 zł). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online.

Podkład Lasting Performance Max Factor na wyprzedaży w Rossmannie

Podkład Lasting Performance to intensywnie i trwale kryjący fluid przeznaczony przede wszystkim dla skóry tłustej i mieszanej z tendencją do przetłuszczania się, ale nic nie stoi na przeszkodzie by sięgały po niego również posiadaczki cery suchej, naczynkowej czy wrażliwej.

To podkład do zadań specjalnych - jest w stanie przetrwać ponad 8 godzin bez żadnych poprawek. Zapewnia matowy efekt z satynowym wykończeniem.

Podkład posiada innowacyjną, odporną na ścieranie formułę, dzięki czemu nie brudzi ubrań. Doskonale zakrywa wszelkie niedoskonałości - krostki, przebarwienia czy zaczerwienienia i ujednolica koloryt skóry.

Ma bezzapachową formułę, która nie zatyka porów i nie podkreśla suchych skórek. Nie tworzy smug, nie utlenia się. Ma przyjemną, nieco pudrową konsystencję, którą można nakładać zarówno palcami jak i gąbeczką do makijażu. Jeśli zależy ci na naturalnym wykończeniu makijażu, podkład nakładaj na mocno nawilżający krem do twarzy np. krem z witaminą C za 5 zł z Hebe.

Podkład dostępny jest w 4 kolorach: 102 Pastelle, 105 Soft Beige, 106 Natural Beige i 109 Natural Bronze. Jest bardzo wydajny - przy regularnym stosowaniu podkład wystarcza spokojnie na 7-8 miesięcy.

Podkładem zachwycają się również wizażanki:

Świetny podkład, stosuję go od lat. Twarz wygląda naturalnie, świeżo, młodzieńczo i bez efektu maski. Ładnie kryje wszelkie niedoskonałości. Świetnie matuje, utrzymuje się na skórze bez skazy przez 10-12 godzin. Sprawdza się w każdych warunkach, nawet gdy jest bardzo gorąco. Jest bardzo wydajny i łatwo się go aplikuje zarówno gąbeczką jak i pędzlem. Efekt jest długotrwały i nie ściera się, nawet przy pocieraniu rękoma czy przy przebieraniu. Polecam osobom, które szukają trwałego podkładu.

Najlepszy podkład jaki miałam przyjemność używać, od kilku lat niezmiennie góruje nad każdym innym! Idealnie i długotrwale kryje, konsystencja nie jest oleista. Stosuje go od kilku lat i póki co żaden inny podkład który testowałam nie przebił tego.

