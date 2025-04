Są takie kosmetyki, które możemy kupować bez pudła. Najlepiej, jeśli w tym przypadku posłuchamy się światowej sławy makijażystów i podpatrzymy bez jakich produktów nie wyobrażają sobie swojej pracy. Wybrałyśmy 12 kosmetyków i 2 gadżety, które sprawią, że wasz make up będzie idealny.

Na naszej liście znalazł się podkład, korektor, puder i baza dla pięknej cery, róż, brozner i rozświetlacz dla wykonturowania twarzy, najbardziej znana paleta cieni do powiek (wyczarujesz nią naprawdę każdy makijaż), czerwona szminka o matowym wykończeniu (ten kolor pasuje wszystkim karnacjom), maskara maksymalnie pogrubiająca rzęsy i błyszczyk genialnie powiększający usta (to tylko złudzenie optyczne ale działa!).

Z gadżetów wybrałyśmy tylko dwa - gąbkę do podkładu i zalotkę. Teraz nie wyobrażamy sobie bez nich codziennego makijażu. Miałyście okazję już przetestować któryś z produktów? My najbardziej lubimy kultowy korektor pod oczy i rozświetlacz do twarzy, nigdy się z nimi nie rozstajemy.

