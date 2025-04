Od kilku lat Instagram jest źródłem inspiracji modowo-urodowych. Śledząc trendy, natknęłyśmy się na polską markę - Bosphaera, produkującą naturalne kosmetyki na Podkarpaciu. Ich serum to majstersztyk!

Mamy to szczęście, że niezależnie od sytuacji możemy wyszukiwać dla was urodowe perełki i testować je w zaciszu domowym. Nie mogłyśmy przejść obojętnie obok dwufazowego ujędrniającego serum do twarzy marki Bosphaera, które śmiało może stać na podium z serum różanym od Ministerstwa Dobrego Mydła. Dlaczego tak pochlebnie się o nim wypowiadamy i czemu o marce robi się coraz głośniej na Instagramie - tłumaczymy.

Serum polskiej marki Bospheara hitem na Instagramie

Na pierwszy rzut oka widzimy dbałość o opakowanie specyfiku: szkło o ciemnej barwie izoluje zamknięte w nim serum i chroni przed działaniem światła. Kiedy odkręcimy słoiczek, zgrabną pipetą możemy wydobyć serum o lekkiej konsystencji i jasnożółtej barwie.

To jedyne polskie serum w tak dobrej cenie (za buteleczkę o wadze 30 g zapłacisz 49,99 zł) wzbogacone o komórki macierzyste jeżówki wąskolistnej. Dzięki niej skóra wokół oczu zostaje wzmocniona, a cienie zmniejszone, co w widoczny sposób zmniejsza oznaki znaczenia i poprawia kondycję cery.

Jaki skład ma dwufazowe serum?

Jak zapewnia producent, formuła łączy w sobie 18 aktywnych składników, w tym oleje: z pestek śliwki, z pestek malin, z pestek arbuza, z lnianki siewnej, nasion czarnej porzeczki oraz jojoba. Ich kompilacja ujędrnia, uelastycznia skórę, spłyca zmarszczki i rozświetla cerę.

Serum ujędrniające marki Boasphaera stosuje się na oczyszczoną i osuszoną twarz - najlepiej wieczorem, choć dzięki lekkiej konsystencji nadaje się również pod makijaż. Skóra po aplikacji produktu pozostaje odżywiona, nawilżona i napięta.

Manufaktura Bosphaera ma w swoim portfolio kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, m.in. sera, żele, mydła, hydrolaty - każdy z nich jest stworzony w 100% z naturalnych składników.

Nasze kosmetyki są odwrotnością filozofii przemysłowej. Bosphaera to 0% sztucznych składników tj. parabeny, parafiny, wazeliny, silkonów, SLS/SLES, czy substancji modyfikowanych genetycznie. Stawiamy na składniki naturalne. Znamy ich działanie, wiemy jak działają na nasz organizm i procesy komórkowe - czytamy na stronie marki.

Bosphaera powstała z szacunku do środowiska naturalnego, jest wegańska i ekologiczna. Produkty można kupić w aptekach oraz online.

