Skuteczne, spersonalizowane i luksusowe - UFO 2 od FOREO Sweden wprowadza rytuał nakładania masek na wyższy poziom. Z pełnym spektrum światła LED, konfigurowalnymi zabiegami i zaawansowaną technologią hiper-infuzji UFO 2 zapewnia domową, profesjonalną pielęgnację skóry idealnie dopasowaną do jej potrzeb.

Z większą ilością kolorów niż tęcza, UFO 2 jest ulepszoną wersją wielokrotnie nagradzanego UFO, które zadebiutowało na świecie w 2018 roku. Najnowsza generacja UFO została wyposażona w możliwość dopasowania koloru światła LED w aplikacji oraz zaawansowaną termotermo- i krioterapię, które oddziaływują na skórę 5 razy szybciej niż pierwsza generacja. Najnowocześniejsze UFO 2 zawiera więcej technologii w ramach jednego prostego, eleganckiego projektu niż jakikolwiek inny gadżet tego rodzaju – o PIĘĆ więcej niż poprzednie UFO.

Pełne spektrum światła LED

8 różnych świateł LED dodaje maksymalną moc do dowolnej maski aktywowanej przez UFO po sparowaniu z tym urządzeniem. Każde światło ma inne cechy, które fachowo aktywują kluczowe składniki w poszczególnych maskach i przygotowują dedykowany i spersonalizowany zabieg.

Purpurowe światło LED zmniejsza wygląd cienkich linii i zwiększa blask.

zmniejsza wygląd cienkich linii i zwiększa blask. Białe światło LED poprawia wygląd skóry i zmniejsza obrzęki.

poprawia wygląd skóry i zmniejsza obrzęki. Zielone światło LED rozjaśnia matową cerę i wyrównuje koloryt skóry.

rozjaśnia matową cerę i wyrównuje koloryt skóry. Pomarańczowe światło LED ożywia i budzi skórę, zapewniając zdrowy blask.

ożywia i budzi skórę, zapewniając zdrowy blask. Niebieskie światło LED zmniejsza wygląd niedoskonałości.

zmniejsza wygląd niedoskonałości. Cyjanowe światło LED uspokaja i łagodzi zestresowaną skórę.

uspokaja i łagodzi zestresowaną skórę. Żółte światło LED zmniejsza zaczerwienienia i łagodzi skórę.

zmniejsza zaczerwienienia i łagodzi skórę. Czerwone światło LED zmniejsza oznaki starzenia się skóry.

Termoterapia

To delikatna i superszybka technologia ogrzewania natychmiast zmiękcza i przygotowuje skórę do jeszcze głębszego wnikania składników maseczki. Ulepszona technologia wewnątrz UFO 2 zapewnia, że urządzenie dostarcza ciepło skórze 5 razy szybciej niż pierwsza generacja UFO i przy zoptymalizowanej temperaturze 45 ° C.

Krioterapia

Słynie z tego, że jest „natychmiastowym rozwiązaniem dla młodzieży”, krioterapia natychmiast chłodzi skórę, zapewniając jędrniejszy i bardziej uwydatniony wygląd, jednocześnie zmniejszając pory i obrzęki.

Pulsacje T-Sonic

10.000 pulsacji na minutę zapewnia kojący masaż twarzy, który ułatwia wchłanianie składników aktywnych i zwiększa skuteczność formuł masek UFO. Pomagają również rozluźnić napięcie mięśni twarzy, aby wygładzić cienkie linie i zmniejszyć obrzęki.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty używaj UFO 2 z maskami FOREO, tworząc połączenie najnowocześniejszych technologii i pielęgnacji naturalnych składników, zapewniających najwyższą jakość pełnego, profesjonalnego zabiegu na twarz w domowych warunkach.

FOREO Sweden wydało niedawno kolekcję masek Farm To Face, stworzonych z najlepszych składników pochodzących z całego świata, w tym nawilżającej bułgarskiej róży, oczyszczającej zielonej herbaty i wygładzającej jagody Acai.