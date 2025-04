Pani Wiosna

Cera:

Reklama

delikatna o ciepłym odcieniu, lekko brzoskwiniowa

skóra ma niewidoczne pory

występują naturalne rumieńce w kolorze łososiowego różu

dość łatwo się opala na kolor brązowy

Oczy:

jasne, przejrzyste, szkliste, mają jasną oprawę,rzęsy i brwi są wręcz niewidoczne

czysta biel gałki ocznej kontrastuje z tęczówką

tęczówka często pokryta jest cętkami w kolorze złotym lub miedzianym

Włosy:

delikatne, cienkie, zazwyczaj w kolorze od jasnego po ciemny blond, a także jasnorudy

z wiekiem włosy wiosny mogą ciemnieć

wspólną cechą jest złota poświata włosów i naturalne jasne przebłyski lub złote pasemka, które wyglądają jak balejaż

Makijaż dla Pani Wiosny

Dziewczyny o typie wiosna powinny być ostrożne przy wykonywaniu makijażu, bo zbyt intensywny doda jej lat. Najlepszym podkładem będzie krem koloryzujący, ze względu na jej piękną barwę skóry. Jeśli jednak wolicie podkłady muszą być one lekkie w kolorach złocistego beżu, jasnej brzoskwini lub kości słoniowej. Wiosna powinna delikatnie podkreślać oczy, unikając ostrych kontrastowych połączeń, gdyż mogą zdominować delikatną twarz. Najlepsze cienie to w kolorach świeżych żywych pasteli, takich jak mleczny brąz, ciepły beż, morelowy czy waniliowy. Najlepsze będą szare lub brązowe kredki. Jeśli decydujemy się na czarne kredki, to powinny być delikatne. Brwi, które z reguły są jasne i delikatne nie powinny być zbytnio przyciemniane i przerysowane. Najlepiej przeciągnąć je woskiem lub brązowym korektorem do brwi w żelu. Usta malujcie w kolorach jasnej pomarańczy, brzoskwini, ciepłego beżu lub pomidorowej czerwieni. Unikajcie ciemnych kolorów!

Pani Lato

Cera:

Bardzo zróżnicowana, może być gładka i delikatna, a także problematyczna

często ma problem z naczynkami

mogą występować piegi

zazwyczaj dobrze opala się na kolor brązowy i śniado-oliwkowy

Oczy:

matowe, zamglone

białka mają odcień mleczny i nie kontrastują z tęczówką

kolory tęczówek: szarozielony, piwny, granatowy, szarobrązowy

Włosy:

grube i dość sztywne

niezależnie od koloru włosy mają odcień szary, mysi i popielaty

Makijaż dla Pani Lato

Podkłady w odcieniach chłodnych róży lub kamiennego beżu. Lato nie powinno rezygnować z samoopalaczy, pudrów i różów w odcieniu terakoty. Unikajcie róży bo często możecie mieć problem z rumieńcem lub cerą naczynkową. Najlepsze cienie do powiek to matowe w odcieniach szarości, dymnego błękitu, fioletu, mięty czy chłodnego różu. Tusze do rzęs powinny być granatowe lub czarne. Kolorowe nie wyglądają dobrze przy takim typie urody. Pomadki w chłodnych stonowanych kolorach takich jak zgaszone róże, fiolety, czerwienie i beże.

Pani Jesień

Cera:

jasna, pergaminowa cera

zazwyczaj występuje dość duża ilość piegów

dosyć ciężko się opala i ma tendencje do zaczerwienień

Oczy:

białka mają waniliowy odcień

kolory tęczówek to: brązowy, zielony, miedziany, piwny i brązowy

oczy bardzo wyraziste i błyszczące

Włosy:

grube i bujne

najczęściej są to osoby o rudym kolorze włosów, miedzianym lub złoto-brązowym

Makijaż dla Pani Jesień

Pani jesień może poszaleć z makijażem. Podkłady powinny być w tonacji ciepłej najlepiej złoto-beżowej. Latem fluid można spokojnie zastąpić pudrem brązującym. Zabronione są podkłady w tonacji różowej. Kości policzkowe można podkreślić bronzerem oraz pudrami z drobinkami. Makijaż oka powinien być wykonany w ciepłych tonacjach. Zieleń, ciemna oliwka, złoto, brąz, oraz wszelkie odmiany miedzi to kolory idealne dla jesieni. Brązową lub zieloną kredka można podkreślić oko. Makijaż ust powinien byc intensywny i ciemny. Najlepsze kolory to; nasycony łososiowy, koralowy, rdzawy czy pomarańczowy. Dla jesieni użycie samego transparentnego błyszczyka może dać spektakularny efekt.

Pani Zima

Cera:

bardzo jasna wręcz porcelanowa

bywa wrażliwa i delikatna, a nawet problematyczna

z reguły nie ma rumieńców

pod wpływem słońca mogą się uaktywniać piegi

Oczy:

wyraziste, intensywne i szkliste

czysta biel gałki ocznej kontrastuje z tęczówką

posiadają ciemną oprawę w postaci czarnych długich rzęs

Włosy:

ciemne, bujne i błyszczące

zimy nie powinny rozjaśniać włosów

szybko siwieją

Reklama

Makijaż dla Pani Zimy

Osoby o tym typie urody są najbardziej charakterystycznymi typami urody, dlatego bardzo ważne jest, żeby ich uroda bīla podkreślana w delikatny i właściwy sposób. Podkłady powinny być jasne i najlepiej matujące. Róż przy porcelanowej zimie jest nieodzownym elementem makijażu. W makijażu oczu powinny być chłodne nasycone kolory. Najlepszy będzie fioletowy, niebieski, fuksja, turkusowy i granatowy. Niezbyt korzystny będzie brąz. Brwi powinny pozostać w harmonii z resztą makijażu i być ciemne. Najlepiej jeśli będą miały kształt klasyczny lub skrzydeł jaskółki. Usta mogą być w kolorze różu, fioletu lub winne. Tusz do rzęs najlepiej żeby był granatowy.