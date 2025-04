Robiłyśmy już pogłębioną analizę jesieni, zimy i wiosny. Teraz zajmiemy się ostatnim typem urody - latem. Czym się charakteryzuje?

Analiza kolorystyczna - od czego zacząć?

Na początku warto określić czy jest się ciepłym czy zimnym typem. Jeśli ciepłym - jesteście wiosną albo jesienią, a jeśli zimnym - latem albo zimą. Już jest trochę prościej prawda? Do określenia temperatury karnacji użyjcie srebrnej i złotej folii lub pomarańczowej i różowej chusty. Jeśli uznacie, że wasza cera promienieje i wygląda świeżo przy srebrnym lub różowym kolorze jesteście typem zimnym. Jeśli natomiast będzie tak przy złotym lub pomarańczowym jesteście typem ciepłym. I jeszcze kilka wskazówek:

Twoja skóra ma ciepły ton, jeśli:

włosy mają ciepły, złoty połysk niezależnie od koloru

oczy mają ciepłą, złocistą oprawę

skóra stosunkowo łatwo się opala oraz dobrze znosi nawet długie pobyty na słońcu

kolor żył na nadgarstku najbardziej przypomina zielony

Z kolei Twoja skóra ma zimny ton, gdy:

twoje oczy są niebieskie, szaroniebieskie lub w zdecydowanych, czystych kolorach (błękitny, zielony, orzechowy, czarny)

twoje włosy mają chłodny odcień niezależnie od koloru

masz problemy z opalaniem się lub opalasz się na czerwono

kolor żył na nadgarstku najbardziej przypomina niebieski kolor

Lato to najczęściej spotykany typ urody na naszych szerokościach geograficznych. Okazuje się również, że jest najbardziej zróżnicowany. Latem mogą być zarówno jasne blondynki, jak i ciemne szatynki. Kolor cery również może być o różowawym zabarwieniu jak i oliwkowym. Ich wspólną cechą jest to, że żółty pigment w skórze, włosach czy na białku oka w ogóle nie występuje.

Lato dzieli się na:

stonowane lato

delikatne lato

prawdziwe lato

Prawdziwe lato

Prawdziwe lato to szare lub niebieskie oczy, zawsze z dość ciemną oprawą. Białko oka będzie świeże, bystre i nie będzie wykazywało żadnych podobieństw z żółtym kolorem. Cera prawdziwego lata najczęściej jest bardzo jasna. Naturalny kolor włosów lata jest zawsze chłodny i najczęściej w kolorze średniego blondu. Idealnymi barwami dla prawdziwego lata będą pastele, fiolety, szarości i wszystkie odcienie niebieskiego. Zabójstwem dla jego urody są pomarańcze, rudości i musztarda. Jednym kolorem z palety cieplejszych odcieni jest czerwień.

fot. Ula Bugaeva

Delikatne lato

Delikatne lato ma szkliste oczy i jasne, chłodne spojrzenie. To po czym łatwo je można poznać to niewielka ilość barwnika w oczach i mały kontrakt między tęczówką a białkiem. Mogą być zielone, szare lub niebieskie, nigdy brązowe. Oczy są otoczone przez jasne brwi i jasne rzęsy. Cera delikatnego lata jest subtelna, chłodna o różowawym odcieniu. Na policzkach delikatnie rysują się różowe rumieńce. Delikatne lato to blondynka. Mogą być gołębie, mysie lub platynowe.

Najlepszymi kolorami będą pastele i kolory o chłodnym odcieniu. Wyrzućcie z szafy czerń, stłumi waszą urodę. Idealny kolor dla delikatnego lata? Wszystkie wersje różu - od pastelowego po nasycone. Jeśli decydujecie się na jasne kolory - beże, kość słoniowa, to zawsze powinny mieć domieszkę szarości. Zrezygnujcie z mocnych kolorów, przy waszej urodzie z intensywnych barw sprawdzi się koral.

fot. Ula Bugaeva

Stonowane lato

Oczy stonowanego lata mogą być niebieskie, niebiesko-zielone lub orzechowe, ale zawsze mają w sobie domieszkę zieleni. Są neutralne jeżeli chodzi o temperaturę – nie zimne, nie ciepłe. Cera jest najczęściej ziemista, blada, gładka. Włosy nie są jednolite, zawsze mają delikatne pasemka. Stonowane lato może być szatynką o naturalnych refleksach blond, albo ciemną blondynką o lekko brązowych akcentach. Idealnymi kolorami będą wszelkie fiolety - śliwka, lawenda i bakłażan. Każdy zgaszony i przybrudzony odcień podkreśli urodę stonowanego lata.

