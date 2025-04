Nasz skóra narażona jest na ciągły ostrzał z każdej strony, zaczynając od słońca, drażniących detergentów, dymu papierosów czy ubogiej w składniki odżywcze żywności. Niestety skutki są szybko widoczne! Zmarszczki, zaczerwienienie, popękane naczynka, a nawet powracające podrażnienia. Nie możemy wyeliminować wszystkiego za jednym razem. Zacznij od 4 głównych czynników niszczących skórę każdego dnia.

1. Ogranicz szkodliwe działanie promieni słonecznych

Ultrafioletowe promienie słoneczne rozkładają kolagen i elastynę występujące w skórze. Wpływają również niekorzystnie na melanocyty, co może prowadzić do trwałych zmian w pigmentacji skóry. Beztroska ekspozycja na słońce, zwłaszcza w po 35 roku życia znacznie przyspiesza proces starzenia się skóry, czego efektem są zmarszczki i plamy starcze. Aby uniknąć uszkodzenia skóry, które może być spowodowane przez słońce, dermatolodzy odradzają pobyt na słońcu w środku dnia, kiedy promienie słoneczne są najsilniejsze. Zalecają również używać kremów z filtrem przez cały rok!

2. Zerwij z paleniem biernym i (lub) aktywnym

Jeżeli palisz, twoja skóra dostaje mniej tlenu i substancji odżywczych, których potrzebuje, aby zachować zdrowie, a to niestety prowadzi do zmarszczek. Jeśli palisz 2 paczki dziennie i robiłaś to przez ostatnie 10 lat, masz historię skóry na poziomie 40-latki. Nie od dziś, wiadomo, że skóra palacza nie jest zdrowa i dodatkowo rany lub drobne uszkodzenia goją się znacznie dłużej. Zaś tendencja do powstawania zmarszczek jest znacznie wyższa. To dlatego, że palenie papierosów powoduje osłabienie wszystkich naczyń krwionośnych, zwłaszcza tych drobnych.

3. Precz w wolnymi rodnikami!

Jedną z konsekwencji, jakie słońce ma na naszą skórę, jest produkcja zwanych wolnymi rodnikami. Te szkodliwe substancje powstają również w wyniku bezpośredniego kontaktu z wyrobami tytoniowymi lub innymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Niektóre produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry zawierają przeciwutleniacze, takie jak witaminy C i E, które pomagają zmniejszyć skutki starzenia się skóry.

Na podstawie informacji prasowej Noble Health.

