Idealny makijaż na lato? Krem BB, rozświetlacz na policzki i wodoodporny tusz do rzęs. O te dwa pierwsze kosmetyki jest dosyć prosto, większość kremów i rozświetlających pudrów spełnia nasze wymagania. Co do dobrej maskary - tu już nie tak prosto. Większość z nich daje bardzo teatralny efekt, ale właściwie o to nam chodzi - jeśli nie malujemy już kreski na górnej powiece, lubimy mieć mocniej podkreślone rzęsy.

Problem jest w tym, aby konsystencja tuszu nie była zbyt gęsta i aby się nie kruszył. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie 13 maskar idealnych na plażę. Macie już swoją ulubioną?



10 kosmetycznych hitów na lato

Podkłady na lato do 40 zł!

Olejki do ciała ze złotymi drobinkami

1 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs False Lash Effect Max Factor, cena 52,90 zł

2 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs Eveline, cena 16 zł

3 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs Extra Super Lash Rimmel, cena 28 zł

4 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs Hypnose Doll Eyes Lancome, cena 155 zł

5 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs Outrageous Volume Sephora, cena 59 zł

6 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs Glam & Sexy Bell, cena 17 zł

7 z 13 Tusz wodoodporny Aqua Smoky Extravagant Ultra Make Up For Ever, cena 119 zł

8 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs 2000 Calories Max Factor, cena 32,90 zł

9 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs Volume Glamour Max Bourjois, cena 49,90 zł

10 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs High Impact Clinique, cena 115 zł

11 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs All Eyes On Me Essence, cena 8,99 zł

12 z 13 Tusz wodoodporny do rzęs All In One Artdeco, cena 64,90 zł