Znalezienie idealnego tuszu do rzęs nierzadko graniczy z cudem. Coś o tym wiemy. Jeśli należysz do grona szczęściar i znalazłaś swojego ulubieńca, to pewnie kurczowo się go trzymasz i nie masz ochoty na kolejne testy (przecież nic nie może zdetronizować ideału!) A może czasem warto spróbować?

Z kosmetycznymi nowościami jesteśmy na bieżąco. Większość testujemy na sobie, ale nie zapominamy, że to co odpowiada nam, nie musi naszym koleżankom - przecież każda z nas jest inna i ma inne potrzeby. Z uwagą śledzimy więc fora i grupy, na których dziewczyny wymieniają się opiniami. I tak trafiłyśmy na to cudeńko...

Tusz do rzęs Extension Volume 3D marki Eveline

Nie raz miałyśmy okazję testować tusze marki Eveline (taki w różowym opakowaniu ze szczoteczką złożoną z trzech kuleczek długo był naszym faworytem).

Ta zachwalana nowość ma intensywnie żółte opakowanie z niebieskimi napisami. Szczoteczka jest bardzo elastyczna, wygięta w kształt łuku, dzięki czemu podkręca rzęsy pod samo niebo.

Włoski szczoteczki są gęste i krótkie, co sprawia, że maskara idealnie pokrywa nawet najkrótsze rzęsy. Tusz ma bardzo intensywny, czarny kolor.

Skład: Aqua, Synthetic Beeswax, Paraffin, Acacia Senegal Gum, Stearic Acid, Triethanolamine, Palmitic Acid, Butylene Glycol, Copernicia Cerifera Cera, Glyceryl Stearate, Polybutene, VP/Eicosene Copolymer, Oryza Sativa Cera, Hydroxyethylcellulose, Myristic Acid, Arachidic Acid, Behenic Acid, Oleic Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ci 77500

Zalety tuszu:

wydłuża rzęsy i nadaje im objętości

pogrubia i podkręca

nadaje im pięknego, czarnego kolorku

dobrze (i długo) trzyma się na rzęsach

nie osypuje się i nie skleja

ma rewelacyjną cenę

Zapewnienia producenta:

Zaokrąglona część unosi i podkręca rzęsy sprawiając, że oczy wydają się większe. Tusz wytrzymuje bardzo długo, nie osypuje się, ale czasem pod koniec dnia odbija się na dolnej powiece.

I teraz najlepsze - cena. Tusz kosztuje 13,99 złotych, ale bardzo często można go kupić w promocyjnej cenie np. podczas akcji 2+2 w drogeriach Rossmann.



Jego wydajność jest standardowa. Przy codziennym stosowaniu wystarcza na mniej więcej dwa miesiące. Wady? Przyczepiłybyśmy się trochę do składu - nie jest rewelacyjny, ale jeśli kosmetyki najczęściej cie nie uczulają, ani nie masz wrażliwych oczu, możesz spokojnie go używać.



