Na półkach kosmetycznych co chwilę pojawiają się kolejne nowości, ale popularność tego produktu wcale nie maleje. W internecie kipi od pozytywnych opinii na jego temat. Podstawowa zaleta to efekt pięknego pogrubienia, jaki daje na rzęsach.

Reklama

W drogeriach Hebe trwa promocja (do 19.06.2019), w której tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational zamiast za prawie 37 zł, kupisz za 25,89 zł. Kosmetyk jest dostępny w dwóch wersjach - zwykłej i wodoodpornej.

Tusz Lash Sensational – gdzie kupić?

Poszperałyśmy w internecie i znalazłyśmy kultową mascarę jeszcze taniej! Bez kosztów wysyłki można ją kupić za około 19 złotych.

Dlaczego warto go mieć w swojej kosmetyczce? My cenimy go za to, że:

pogrubia nawet cienkie i rzadkie rzęsy

pięknie wydłuża

jest intensywnie czarny

nie kruszy się

silikonowa szczoteczka jest tak wyprofilowana, że dociera do rzęs w kącikach

łatwo się zmywa

jest wydajny

Jedynie przez pierwszy tydzień używania mascary Lash Sensational trzeba uważać, bo łatwo można nabrać zbyt dużą ilość produktu i skleić rzęsy.

Reklama

Zobacz też:Kryją, rozświetlają i kosztują mniej niż 30 zł! 5 najlepszych korektorów pod oczyChroni skórę przed promieniowaniem UV, a jednocześnie matowi ją. Używałaś już pudru z filtrem?