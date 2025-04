To jeden z najlepszych tuszów do rzęs dostępnych na rynku. Od lat ma swoje stałe miejsce w rankingach legendarnych kosmetyków. Powód? Daje efekt ekstremalnego pogrubienia rzęs, dzięki czemu pięknie otwiera oko.

Reklama

Maskara Max Factor 2000 Calorie jest właśnie w promocji w Hebe (do 3.07.2019). Obecnie tusz można kupić za 22,19 zł. Cena regularna to 36,99 zł. Okazuje się, że kultowy kosmetyk do makijażu można znaleźć jeszcze taniej!

Tusz Max Factor 2000 Calorie - gdzie kupić najtaniej?

Redaktorki Polki.pl zrobiły małe internetowe śledztwo, by sprawdzić, gdzie kupić tusz marki Max Factor w najlepszej cenie. Znalazłyśmy go w wersji wodoodpornej (idealnej na lato!) za 14,15 zł bez kosztów wysyłki.

Zalety tuszu Max Factor 2000 Calorie wodoodporny:

rewelacyjnie pogrubia rzęsy,

zwiększa ich objętość nawet o 300%,

nadaje spojrzeniu wyrazistości,

szczoteczka umożliwia precyzyjną aplikację,

nadaje efekt sztucznych rzęs,

nie rozmazuje się pod wpływem wilgoci.

Tusz pogrubiający sprawdzi się w przypadku kobiet, które mają dość długie, lecz cienkie rzęsy. Po zastosowaniu kosmetyku oko staje wydaje się większe, spojrzenie nabiera głębi i wyrazistości. To produkt, który każda z nas powinna mieć w swojej kosmetyczce!

Reklama

Przeczytaj:

Tusz do rzęs Maybelline w rewelacyjnej cenie

4 polecane bonzery do twarzy