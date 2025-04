AVON True 5w1 Lash Genius to nowość, którą pokocha każda miłośniczka hipnotyzującego spojrzenia. Czym wyróżnia się ten kosmetyk i dlaczego pojawił się w naszym zestawieniu?

Reklama

Maskara genialna!

Czym dla ciebie jest tusz idealny? Dla jednych będzie to ten pogrubiający, dla innych podkręcający lub wydłużający. Każda z nas jest inna, każda z nas ma też inne potrzeby i to jest właśnie piękne. Tylko czy da się stworzyć tusz do rzęs, który pokocha każda z nas? Jak się okazuje, to możliwe! Udało się to marce AVON! Jak? Wyjaśniamy!

Dziś nie ma chyba lepszego źródła wiedzy o preferencjach kosmetycznych kobiet niż Internet i media społecznościowe. Wie o tym AVON, który stworzył specjalny algorytm, analizujący tysiące komentarzy w social mediach, by dowiedzieć się, o jakim tuszu marzą beauty fanki na całym świecie. Tak - AVON zapoznał się z komentarzami w social media, by dowiedzieć się, czego my kobiety oczekujemy od mascary. Czego dowiedziała się marka, analizując wypowiedzi internautek? Jak się okazuje, 69,97% internautek chciałoby, żeby ich mascara była wielofunkcyjna!

W ten sposób powstał on - prawdziwy geniusz - AVON True 5w1 Lash Genius. Czym wyróżnia się ten kosmetyk?

5w1 czyli #TuszGeniusz

Tak naprawdę ten tusz stworzyłyście Wy i Wasze opinie. AVON True 5w1 Lash Genius pokochałyśmy za fenomenalny efekt, który widać po nałożeniu jednej warstwy. Dlaczego o tym kosmetyku mówi się #TuszGeniusz? Wszystko ze względu na specjalną żelową formułę, która daje aż 5 korzyści! Zapewnia:

pogrubienie, wydłużenie, rozdzielenie, uniesienie głęboki kolor

Jeden kosmetyk i aż 5 możliwości! Dodatkowo tusz występuje w dwóch odcieniach: głębokiej czerni i ciemnego brązu. Maskara świetnie się nakłada i nie skleja rzęs, a to wszystko dzięki wielozadaniowej szczoteczce z włoskami o różnej długości, która otuli produktem wszystkie rzęsy, nawet te najmniejsze, aplikując odpowiednią ilość kosmetyku.

Maskara jest też niezwykle trwała, odporna na ciepło i wodooporna, dodatkowo nie transferuje na powieki, dając idealny efekt. Tusz dodatkowo łatwo się zmywa i jest odpowiedni dla wrażliwych oczu.

Zobaczysz, twoje spojrzenie będzie wyraźne i niesamowicie przyciągające! Co najlepsze maskara kosztuje jedyne 21,99 zł! Spieszcie się, bo to prawdziwa perełka!

Gdzie kupisz tusz AVON True 5w1 Lash Genius?

Mascarę możesz zamówić u Ambasadorek Piękna AVON, w tym za pośrednictwem strony www.avon.pl, przez iKatalog AVON oraz w sklepie AVON Studio w warszawskich Złotych Tarasach. Kupując produkty AVON od Ambasadorek Piękna, wspierasz ich przedsiębiorczość.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki AVON