W dzisiejszych czasach, aby nadążyć za najnowszymi trendami, warto być na TikToku. Kreatywni użytkownicy codziennie dostarczają nam nowych, genialnych sztuczek i wskazówek, dzięki którym nasza codzienna rutyna jest o wiele łatwiejsza, a makijaż bardziej profesjonalny. Uwagę przyciągają zwłaszcza tutoriale dotyczące sposobów nakładania różu. Nie bez powodu. Zarumienione policzki od kilku miesięcy są jednym z najgorętszych trendów w makijażu i nic nie zapowiada, żeby cokolwiek miało się zmienić. Królują na wybiegach, czerwonym dywanie i platformach społecznościowych. Dodają świeżości, młodzieńczego wyglądu i dobrze wyglądają o każdej porze roku.

Nie tak dawno wszyscy zachwycaliśmy się oryginalną techniką „sunburnt” oraz konturowaniem twarzy czerwoną szminką, a już za rogiem czeka kolejny sposób na uroczego rumieńca, który ma spore szanse stać się faworytem w tej kategorii. Mowa o trendzie „douyin”. Narodził się w Chinach, a nazwa inspirowana jest chińską aplikacją społecznościową, która podobnie jak Tiktok, pozwala użytkownikom tworzyć, edytować i udostępniać krótkie filmy wideo.

Sunburnt blush - łatwa i szybka technika nakładania różu z pięknym wykończeniem. Hit wśród TikTokerek

Czym się różni od innych technik i dlaczego zachwyciło się nią miliony kobiet na całym świecie? Podczas gdy większość z nas nakłada róż zazwyczaj na kości policzkowe i nos, słodki rumieniec „douyin” obejmuje większy obszar. Technika skupia się na aplikacji we wszystkich tych punktach, w których słońce naturalnie celuje na naszą skórę - policzki, nos, brodę… Choć przypomina wspomnianą metodę „sunburnt", tutaj efekt jest bardziej intensywny. Zobaczcie:

Metoda „douyin” - jak i gdzie nakładać róż?

Aby odtworzyć taki wygląd, nie musisz mieć wyjątkowych umiejętności i specjalnych produktów. Potrzebny ci będzie tylko róż w kremie lub w płynie. To ważne, ponieważ kosmetyk w kamieniu nie pozwoli ci osiągnąć takiego wilgotnego i świeżego efektu. Pędzelkiem narysuj małe literki V na kościach policzkowych, czubku nosa, podbródku oraz w zewnętrznych kącikach oczu, kierując strzałkę w kierunku uszu. Następnie rozprowadź kosmetyk przy pomocy wilgotnego beauty blendera lub zrób to delikatnie palcami. I to wszystko. Róż możesz nakładać na podkład lub na czystą skórę, jeśli zależy ci na naturalnym looku.

