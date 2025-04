Musimy przyznać, że jesteśmy zachwycone nadchodzącymi trendami. A to rzadko się zdarza. To co od razu rzuca się w oczy to to, że tendencje na rok 2018, czerpią sporo z obecnych trendów tylko nieco je odświeżając. To przecież rok 2017 należy do brokatu i metalicznego połysku.

Reklama

Tym razem nosimy go na całej twarzy - od oczu przez policzki i usta. Mocno błyszczące kosmetyki wymagają gładkiej, zadbanej cery. Jest to pewne utrudnienie, ale także motywacja, by poświęcić jej więcej uwagi. Zerknijcie na 5 najpiękniejszych trendów w makijażu na rok 2018. Który podoba wam się najbardziej?

Po tym kosmetyku włosy rosną jak szalone!

1. Szminka nałożona palcami

W tej technice najważniejsze jest to, żeby usta nie były idealnie podkreślone. To świetna wiadomość dla tych z was, które nie lubią albo nie umieją używać pędzelków do szminek. Co więcej, taka metoda nakładania pomadki sprawia, że usta wyglądają na pełniejsze i bardziej seksowne.

2. Metaliczne szminki

Metaliczne pomadki wypatrzyłyśmy na Instagramie już kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz zaczynają pojawiać się w drogeriach. Na początku można je było kupić w kolekcjach drogich marek, teraz ma je niemal każda sieciówka. Pamiętajcie, że metaliczne usta nie lubią konkurencji - najlepiej sprawdzają się w towarzystwie idealnie gładkiej cery i wytuszowanych rzęs.

3. Kreska na dolnej powiece

Zapomnijcie o ulubionych "jaskółkach" na górnej powiece. Taki makijaż jest już passe! Teraz podkreślamy dolne powieki najlepiej jak najbardziej błyszczącymi i brokatowymi cieniami i eyelinerami!

Ten wielofunkcyjny krem pokochały kobiety na całym świecie!

4. Rozświetlona cera

Pomyślicie, że ten trend to żadna nowość. Ale zerknijcie na zdjęcie poniżej. Nie chodzi nam o rozświetlone policzki czy łuk brwiowy. Chodzi o CAŁĄ buzię. Żeby była rozświetlona tak jak u modelki, należy zacząć od postaw, czyli od pielęgnacji. Na rynku nietrudno dostać olejki czy kremy nawilżające, które w swojej formuje mają połyskujące drobinki. Potem rozświetlająca baza, krem BB, balsam do ust i cienie do powiek. Wszystko bez koloru, tylko ten blask! My jesteśmy na tak!

Reklama

5. Rozświetlacz ma brokat

I kolejny błyszczący trend. Jeśli tak jak my, jesteście miłośniczkami rozświetlaczy, ta wiadomość powinna was zachwycić. Teraz wszystkie pudry do konturowania zyskują dodatkowe drobinki! Duże i brokatowe, tak by było je wyraźnie widać na buzi. Możemy zdradzić, że kolekcję brokatowych rozświetlaczy wprowadza nasza polska marka Inglot! I uwaga, nosimy je na co dzień!