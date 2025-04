Skanując najnowsze urodowe trendy na sezon wiosna-lato 2022, nasuwa nam się tylko jedna myśl – to będzie prawdziwa lekcja rysunku. Wizażyści po raz kolejny pokazali, że ich wyobraźnia nie zna granic. Podeszli do tematu z przymrużeniem oka, momentami wręcz surrealistycznie, dlatego już teraz uprzedzamy, że możesz zapomnieć o klasycznym make-upie. Im bardziej groteskowo, tym lepiej. Kolorowe, graficzne i bajkowe motywy wychodzą na pierwszy plan i na tym będziemy się skupiać.

Reklama

Kosmetyczka natomiast będzie przypominać szkolny piórnik. Jeśli chcesz, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, uzupełnij ją o nową paletę cieni (najlepiej w kolorach fluorescencyjnych), zestaw kolorowych kredek do oczu i brokatowe błyszczyki. Bez tego ani rusz.

Spis treści:

Czerwone usta zawsze są hot, ale tym razem zmieniamy technikę malowania. Mają wyglądać tak, jakbyś właśnie dała komuś soczystego całusa. Jak osiągnąć taki efekt? Muśnij szminką delikatnie środek ust, delikatnie rozetrzyj, a pozostały obszar pomaluj bezbarwnym błyszczykiem lub nawilżającym balsamem do ust.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kolory fluo zdecydowanie przodują na modowej liście trendów w sezonie wiosna-lato 2022, dlatego nie dziwi nas fakt, że wizażyści przechwycili je również do makijażu. Możesz pomalować powiekę w jednym jaskrawym kolorze lub zblendować kilka na raz. Odważnie? I dobrze. Niech patrzą.

8 najlepszych mikrotrendów w sezonie wiosna-lato 2022, które podkręcą twój look

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Rzęsy wyglądające jak pajęczyna to dość kontrowersyjny trend, który raczej ma małe szanse zaistnieć na ulicznej scenie, ale musimy przyznać, że robi wrażenie. Co prawda na zdjęciu jest on w bardzo ekstremalnej wersji, ale gdyby nieco skrócić włoski można wziąć go pod uwagę malując się na letnie party.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Myślałaś, że wyraźne konturowanie ust to urodowe faux-pas? Zgoda, tak kiedyś było, ale nastąpił mały przewrót i usta w takiej wersji znowu są modne. Co więcej, odpowiednio zrobiony make-up w tym stylu prezentuje się naprawdę pięknie. Istotny będzie odpowiednio dobrany kolor konturówki, który musi być nieco ciemniejszy od ich naturalnej barwy.

Konturowanie na mokro - jak to zrobić krok po kroku?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Przesłanie na najbliższe miesiące? Masz błyszczeć! I to dosłownie, dlatego zaopatrz się w ozdobne brylanciki, brokat oraz rozświetlające produkty do makijażu i przemycaj je nawet w codziennym make-upie. Migoczący cień na powiece lub mały klejnocik przyklejony tuż przy oku wystarczy, żebyś poczuła się jak gwiazda.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nawiązując do blasku, mienić się będą również nasze paznokcie. Podczas kolejnej wizyty u kosmetyczki zerknij na paletę z błyszczącymi lakierami. Najlepiej na tę, gdzie są sylwestrowe propozycje. Właśnie w takim stylu będzie najmodniejszy manicure w sezonie wiosna-lato 2022. Im więcej, tym lepiej. Złoto i srebro to klasyk, ale możesz pójść dalej i ozdobić paznokcie np. efektownymi koralikami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie wiosna-lato 2022 nawet zwykła czarna kreska nabrała całkowicie innego wymiaru. Proste, graficzne wzory na naturalnej powiece będą przykuwać wzrok. Tutaj niezbędny będzie precyzyjny eyeliner.

Jak zrobić kreskę? Sprawdzone triki i porady na idealną kreskę dopasowaną do kształtu oka

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Czy już wspominałyśmy, że w nadchodzącym sezonie poczujesz się jak na lekcji plastyki? Płótnem będą jednak nasze powieki, na których będziemy szkicować dosłownie wszystko: chmurki, tęczę, kwiaty.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zapomnij o precyzyjnie podkreślonych brwiach jak z Instagrama. Włoski w kolorze to teraz mocny trend, na który stawiają projektanci. Masz całą paletę do wykorzystania, wiec możesz dać się ponieść fantazji. Jeżeli to dla ciebie zbyt wiele, mamy dobrą wiadomość — naturalne brwi delikatnie podkreślone pomadą i utrwalone woskiem również znalazły się na liście trendów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Cekinowe usta to kolejny oryginalny i odważny trend, który przewijał się na pokazach. Może w takim artystycznym wydaniu ma małe szanse na skopiowanie, ale my zamierzamy zinterpretować go na swój sposób malując usta brokatowym błyszczykiem. Na co dzień i od święta.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne kolory włosów na sezon wiosna-lato 2022: 5 koloryzacji, które będą hitem

Truskawkowy blond - komu pasuje ten modny odcień i jak go uzyskać?