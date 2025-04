Wcale nie musisz śledzić światowych trendów w modzie, by wiedzieć, co jest teraz hot, a co nie. Wystarczy przejść ulicami lub przejrzeć instagramowe profile gwiazd i celebrytek, by zauważyć, że pewne fasony, ubrania, czy dodatki są passé, a inne są prawdziwymi hitami. Poznajcie najważniejsze trendy lata 2018!

Reklama

1. No-makeup

Tak samo, jak ukrywanie latem ciała pod toną ubrań, może okazać się słabym pomysłem, tak samo zbyt duża ilość kosmetyków nakładanych na twarz, może się nie sprawdzić.

Latem trudniej jest utrzymać skórę twarzy w nienagannym stanie. Przyczyna jest prosta - jest cieplej, a nasza skóra wydziela więcej sebum. To dlatego w upały zrezygnuj z podkładu oraz pudru i postaw na naturalny look, który jest modny w tym sezonie. Pomyśl o odpowiednim kremie, który oczyści cerę, pięknie ją zmatuje, a także będzie regulował działanie sebum i zminimalizuje pory.

Naszym absolutnym faworytem jest żel-krem Rexaline dostępny wyłącznie w Sephora i na sephora.pl. To prawdziwa bariera ochronna skóry, którą widać już po kilku dniach stosowania. Skóra jest widocznie zdrowsza i nawodniona, nie świeci się, a pory po prostu się nie zapychają, dzięki czemu cera jest czysta i bez niedoskonałości. Krem świetnie chroni też skórę przed zanieczyszczeniami środowiska i smogiem, a to wszystko dzięki formule Hydra-DepolluSkin, która działa jak tarcza i oczyszcza skórę ze wszystkich zanieczyszczeń środowiska, zachowując jej młodość i piękno.

Fot. Materiały prasowe

2. Torebki koszyki

Plecione ze słomy, rafii, wikliny, czy polirattanu. Wiklinowe koszyki i plecionki to hit tego lata. Ich noszenie wylansowała w latach 70 Jane Birkin i chociaż wielu kojarzą się one jedynie z piknikowym wypadem za miasto, czy wakacjami nad morzem, to w sezonie wiosna/lato 2018 to one są niepowtarzalnym must-havem. To dlatego noszą je zarówno miłośniczki mody streetowej, jak i fanki nieco bardziej eleganckiego looku. Plecione niewielki torebki i te dużo obszerniejsze w stylu shopperki mają w swojej ofercie zarówno sieciówki, jaki największej sławy domy mody. I nie ma się chyba czemu dziwić, bo tego typu toby są nie tylko stylowe, ale przede wszystkim bardzo poręczne i użyteczne.

Jak je nosić i z czym zestawiać, by nie popełnić modowej gafy? Na to w sumie nie ma jednej reguły, bo koszyki są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się zarówno do oficjalnej stylizacji, ale świetnie będą też wyglądały w zestawieniu ze zwiewną sukienką w stylu boho.

Fot. Free

3. Klasyczne paski

Spodnie, koszule, spódnice i sukienki w paski zdominowały modę 2018 roku! I chociaż paski są bardzo modne, i regularnie wracają do naszych szaf, to należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach dotyczących ich noszenia. Na poziome i pionowe paski mogą sobie pozwolić szczupłe kobiety, z kolei tym, które mają troszkę więcej ciała, polecamy wyłącznie pionowe linie (optycznie wyszczuplają i wydłużają sylwetkę!). Teoretycznie nie powinno się łączyć pasków pionowych z poziomymi. Jeśli jednak macie ochotę stworzyć oryginalną i ciekawą stylizację, bawcie się wzorami!

Fot. Free

4. Motyw kwiatów

Motyw florystyczny to letni evergreen. Tym razem w wydaniu rodem z lat 60. Kwiaty znajdziemy zarówno na sukienkach, jak i koszulach, bluzkach, spódnicach czy sukienkach. Jak nosić kwiatowe printy? Najlepiej, jeśli zaczniesz po prostu bawić się modą! Hitem lata 2018 jest kwiatowy total look. Pamiętaj o zasadzie, w myśl której na małe kwiatowe printy pozwolić sobie mogą szczupłe i filigranowe dziewczyny. Jeśli jednak chcesz ukryć co -nieco, to koniecznie pomyśl o kwiatach w nieco większych rozmiarach.

Fot. Free

5. Sukienki maxi

W tym sezonie raczej zapomnij o skąpych mini. Hitem są sukienki maxi, najlepiej z motywem kwiatów, w paski, w stylu boho lub z hiszpańskim dekoltem. Są dziewczęce i sprawdzą się na wiele okazji, a ty będziesz wyglądać seksownie i z klasą. Świetnie będą wyglądały zarówno z wygodnymi sandałkami, balerinami, czy koturnami i szpilkami.

Fot. Free

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Sephora