Trądzik zaskórnikowy to niezapalna, lżejsza odmiana trądziku. Zaskórniki, nazywane też wągrami to zaczopowane gruczoły łojowe. Czasem produkują one za dużo wydzieliny, która gromadzi się ze złuszczonym martwym naskórkiem i innymi zanieczyszczeniami w mieszku włosowym. Tak powstają zaskórniki.

Trądzik zaskórnikowy - codzienna pielęgnacja

Odpowiednia pielęgnacja to sekret skóry bez zanieczyszczeń. Wrogiem numer jeden są mocno wysuszające kosmetyki. Nie myj twarzy mydłem, ani nie stosuj preparatów z alkoholem. - Kiedy skóra będzie przesuszona, zacznie się łuszczyć, a gruczoły łojowe będą wytwarzać jeszcze więcej sebum – mówi kosmetolog mgr Katarzyna Brzozowska z Body Care Clinic w Katowicach. - Stosuj oczyszczające żele do twarzy, zawierające łagodne, naturalne składniki. Warto rozważyć także stosowanie toników, które regulują poziom pH skóry i zapewniają lepsze oczyszczenie. Jeżeli skóra jest ściągnięta, wybieraj preparaty z kwasem salicylowym, który delikatnie złuszczając, ułatwia zanieczyszczeniom wydostawanie się na zewnątrz.

Nawilżanie cery przy trądziku zaskórnikowym

Pozbądź się tłustych kremów. Skóra potrzebuje nawilżenia, a nie dodatkowego zatykania porów.

Warto sprawdzić czy w składzie nie ma składników komedogennych ( zatykających pory), jak ekstrakt z alg, olej kokosowy, parafina czy masło kakaowe.

Jeżeli problem nie jest miejscowy, a zaskórników i zmian ropnych jest coraz więcej, sięgnij po kosmetyki przeciwtrądzikowe.

Na noc najlepszym wyborem będzie krem seboregulujący, który zmniejszy wydzielanie łoju skórnego. Stosuj pilingi, które usuwają obumarły naskórek i maseczki z drożdżami lub glinką.

