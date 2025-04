Trądzik neuropatyczny (z wydrapania) spotyka się u osób z zaburzeniami nerwicowymi, które kompulsywnie manipulują w obrębie skóry zmienionej trądzikowo. U wielu młodych dziewcząt pojedyncze zmiany widoczne są zwłaszcza w okolicy podbródka i dolnych części policzków.

Trądzik neuropatyczny - przyczyny

Z trądzikiem neuropatycznym związane są problemy psychiczne (głównie niska samoocena i brak akceptacji własnego wyglądu). Nałogowe wyciskanie pryszczy daje poczucie kontroli oraz złudną nadzieję na uzyskanie idealnej cery, której posiadanie staje się priorytetowe.

Stosowanie nawet najlepiej dobranych środków nie gwarantuje wyleczenia się z problemu, ponieważ to nie same niedoskonałości są tym problemem, ale zaburzony tok myślenia o sobie samym.

Im częściej dotykamy krost, tym bardziej roznosimy bakterie po twarzy, stany zapalne się zaostrzają i powstają nowe. Dążenie do uzyskania idealnej cery, daje odwrotny efekt. Bez wsparcia psychologa trudno wyleczyć trądzik neuropatyczny - mówi dermatolog dr n. med. Olga Warszawik- Hendzel z warszawskiej kliniki Elite.

Skutki zaniedbanego trądziku neuropatycznego

Brak leczenia powoduje blizny, ale też przenosi infekcje na większe obszary skóry. Początkowo mało nasilony trądzik czasem przybiera nienaturalną postać. W wyniku drapania skóry oraz wyciskania pryszczy i zaskórników pojawiają się stany zapalne, wybroczyny bądź strupki. Prowadzi to do powstawania głębokich blizn i otwartych ran, a w efekcie do nieodwracalnych uszkodzeń skóry.

Wskazane jest stosowanie delikatnych preparatów do pielęgnacji i gojenia ranek (przykłady w naszej galerii). Polecamy zwłaszcza antybakteryjny olejek z drzewa herbacianego i żel aloesowy.

Jednak nawet leczenie izotretynoiną często nie przynosi rezultatów, gdyż osoby dotknięte trądzikiem neuropatycznym są uzależnione od spędzania czasu przed lustrem i szukania nawet najmniejszych zaskórników, które mogą wycisnąć lub rozdrapać.

