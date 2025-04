Aż sama się sobie dziwię, że w tym miesiącu w moim zestawieniu pojawił się tylko jeden kosmetyk do makijażu. Ale cóż, nic interesującego ani godnego polecenia nie trafiło w moje ręce. Odkryłam za to trzy hity pielęgnacyjne do twarzy oraz świetny krem brązujący, który pomoże przetrwać do lata.

1. 2 w 1 nawilżający krem brązujący do ciała Bielenda, cena 15 zł

Jak już pewnie wiecie, uwielbiam balsamy brązujące. Mam bardzo jasną karnację i nie wyobrażam sobie rozpoczynać sezon szortów i sukienek, bez odpowiedniego przygotowania do tego ciała. Krem brązujący marki Bielenda dostępny jest w dwóch wariantach - ja wybrałam ten silniejszy. Balsam idealnie się rozprowadza i szybko wchłania. Co ważne, jest wolny od nieznośnego zapachu typowego dla tego rodzaju kosmetyków. Już po jednym zastosowaniu skóra nabiera ciepłego, zdrowego kolorytu. Nie ma mowy o smugach!

2. Tonik bezalkoholowy z ekstraktem z pokrzywy Rau Cosmetics, cena 64 zł

Nie dziwię się, że tonik został bestsellerem tej niemieckiej marki. Nie przypominam sobie, żebym miała do czynienia kiedykolwiek z lepszym kosmetykiem z tej kategorii. Tonik genialnie oczyszcza skórę, rozświetla ją i nie powoduje uczucia ściągnięcia. Ważne, że nadaje się dla skóry wrażliwej i suchej - a te nie mają łatwo. Jego głównym składnikiem aktywnym jest wyciąg z pokrzywy, który odświeża, balansuje i przywraca optymalny poziom pH skóry.

3. Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy NUXE, cena 120 zł

Dawno żaden produkt mnie tak nie zaskoczył. Po pierwsze, po wyciśnięciu z opakowania krem wcale nie jest biały ani przeźroczysty. Ma kolor standardowego kremu CC. Nakładam go punktowo pod oczy i lodowatym aplikatorem (jakie cudowne uczucie!) wmasowuję w skórę. Efekt rozświetlenia widoczny jest niemal od razu! Co więcej, krem niemal natychmiastowo redukuje cienie pod oczami - korektor nie jest już potrzebny. Krem zawiera kwiat męczennicy oraz kwas hialuronowy, pomaga komórkom skóry zachować optymalny poziom energii tak, aby spojrzenie wydawało się młodsze i bardziej promienne.

4. Błyszczyk Effet 3D Bourjois, cena 29 zł

Jeszcze do niedawna uwielbiałam matowe szminki. Ale przecież wszystko się kiedyś musi znudzić, więc wykonałam zwrot o 180 stopni i teraz sięgam tylko po błyszczyki. Najlepiej takie, które sprawiają, że na ustach lśnią jak tafla wody. A jak jeszcze mają mnóstwo błyszczących drobinek to prawie pewne, że pokocham je od pierwszego użycia. I taki właśnie jest błyszczyk Bourjois. Plus przyznaję mu dodatkowo za trwałość.

5. Olejek do demakijażu Orientana, cena 51 zł

Bardzo polubiłam olejki do demakijażu. Stosuję je razem z soniczną szczoteczką do oczyszczania twarzy Foreo. To duet, który radzi sobie dosłownie ze wszystkim. Olejek marki Orientana doceniam za naturalny skład i za to, że nie szczypie w oczy. Co więcej, zmywa nawet wodoodporny makijaż.