Witamina C odżywia suchą i matową skórę. Dodaje jej blasku od środka. Ma właściwości przeciwutleniające i oczyszczające. Pomaga rozjaśnić i odświeżyć cerę, poprawia krążenie krwi. Można używać serum z witaminą C lub sięgnąć po połówkę cytryny. Do wyciśniętego soku dodać odrobinę wody, nasączyć waciki i położyć je na twarzy. Pamiętaj jednak, by nie stosować witaminy C przed wyjściem na słońce. Może to doprowadzić do powstania nieestetycznych przebarwień.