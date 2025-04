Liście laurowe, goździki, anyż, kozieradka… Nasza kuchnia skrywa wiele skarbów, które pomogą nam zachować młody wygląd na dłużej. Kolejnym zdrowym smakołykiem dla naszej skóry jest pietruszka. To popularne ziółko używane najczęściej do dekoracji zup i sałatek lub dodatek do smoothie doskonale sprawdza się w pielęgnacji. Tonik z pietruszki spłyca zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych, ujędrnia, usuwa zaskórniki, pomaga w leczeniu trądziku, łagodzi stany zapalne i rozjaśnia przebarwienia.

Pietruszka jest źródłem cennych witamin i minerałów. To prawdziwy „superfood”. Bogata jest witaminę C (witaminę, która kocha nasza skóra), a także witaminy A, K, E, B6, B12, wapń, potas, żelazo, miedź, magnez, mangan, fosfor, potas tiaminę, cholinę, ryboflawinę i niacynę.

Przygotowany z niej tonik jest doskonałym wsparciem w pielęgnacji skóry dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia i pozbawionej blasku.

Tonik z pietruszki na skórę — efekty:

nawilża;

rozjaśnia przebarwienia;

spłyca zmarszczki i drobne linie oraz zapobiega ich powstawaniu;

pomaga w walce z trądzikiem i zaskórnikami;

zmniejsza zaczerwienia, podrażnienia i stany zapalne;

przyspiesza gojenie się ran.

Olejek z drzewa herbacianego działa jak botoks. Hit na zmarszczki i drobne linie

fot. Tonik z pietruszki na zmarszczki/ Adobe Stock, kateej

Tonik z pietruszki to jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na przebarwienia, zmarszczki i cienie pod oczami. Pamiętaj, aby do przygotowania kosmetyków DIY używać tylko warzyw z ekologicznych upraw.

WAŻNE: wykonaj próbę uczuleniową przed nałożeniem kosmetyków na skórę.

Smalec gęsi na zmarszczki: jak stosować i czy naprawdę działa?

Tonik z pietruszki na zmarszczki

Składniki:

natka pietruszki,

250 ml chłodnej, przegotowanej wody.

Posiekaj drobno umytą natkę pietruszki i przełóż do wyparzonego, szklanego słoika. Zalej wodą, zakręć słoik i odstaw do lodówki na 12 godzin. Po tym czasie wyjmij, odcedź i przelej płyn do szklanej buteleczki. Przechowuj w lodówce. Tonik utrzymuje świeżość przez tydzień.

Jak stosować tonik z pietruszki na zmarszczki?

Nasącz w płynie wacik i przetrzyj nim twarz, szyję i dekolt. Dla najlepszych efektów, tonik z pietruszki stosuj dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Poprawę w wyglądzie skóry zobaczysz po miesiącu regularnego stosowania.

Wskazówka: tak przygotowana woda pietruszkowa doskonale zadziała również na cienie, obrzęki i zaczerwienienia w okolicach oczu. Nasącz w niej waciki, połóż na powiekach i pozostaw na ok. 5 minut.

Tonik z pietruszki i cytryny na przebarwienia

Składniki:

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

1 łyżka stołowa soku z cytryny lub octu jabłkowego,

200 ml wody (najlepiej destylowanej).

Zagotuj wodę w garnku. Do gorącej wody dodaj posiekaną natkę pietruszki, gotuj na małym ogniu przez 15 minut. Po tym czasie zdejmij z ognia i pozostaw do ostygnięcia. Następnie odcedź płyn i dodaj łyżkę soku z cytryny lub octu jabłkowego. Wszystko dokładnie wymieszaj i przelej do szklanej, ciemnej buteleczki. Przechowuj tonik w lodówce, maksymalnie przez tydzień.

Przemywaj twarz tonikiem codziennie, rano i wieczorem. Efekty zobaczysz już po miesiącu regularnego stosowania. Twarz będzie jaśniejsza, nawilżona, bardziej napięta, a przebarwienia mniej widoczne.

