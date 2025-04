O tym, że tonik do twarzy powinien znaleźć się w każdej kosmetyczce mówimy już od dawna. To one przywracają skórze równowagę i naturalne pH. Powinny być stosowane po dokładnym oczyszczeniu twarzy, tuż przed nałożeniem serum i kremu.

Do codziennego stosowania warto również włączyć tonik z kwasami AHA i BHA, którego głównym zadaniem jest złuszczenie martwego naskórka, a tym samym przywrócenie skórze gładkości, pozbycie się zaskórników, przebarwień i innych niedoskonałości. Jak wybrać tonik idealny?

Najpierw dobierz kwas do potrzeb swojej skóry, a potem patrz na składy - kiedy kwas znajduje się na początku listy składników, jego zawartość w produkcie jest wyższa. W tonikach najczęściej znajdziesz:

Mandelic Acid (kwas migdałowy), polecany przede wszystkim do cery naczyniowej, dojrzałej, trądzikowej. Ogranicza wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie i rozjaśniajaco.

Salicylic Acid (kwas salicylowy), należy do kwasów BHA. Dedykowany jest cerze mocno zanieczyszczonej, trądzikowej, przetłuszczającej się. Zwęża pory, likwiduje zaskórniki.

Glycolic Acid (kwas glikolowy), najpopularniejszy i najsilniej działający kwas AHA, nadaje się dla skóry normalnej, mieszanej i tłustej. Nawilża i wyrównuje koloryt skóry.

Lactic Acid (kwas mlekowy), ma właściwości nawilżające i rozjaśniające. Świetnie sprawdzi się dla skóry wrażliwej i naczynkowej.

Warto zwracać również uwagę na stężenia kwasów w tonikach - 5% stężenie zadziała łagodnie i będzie idealne na pierwszy raz. Staraj się zwiększać je stopniowo, aby nie doprowadzić do silnego podrażnienia i przesuszenia cery.

Tonik z kwasem salicylowym Clarity Pixi

Formuła toniku zawiera 3 silne kwasy AHA: kwas salicylowy głęboko oczyszczający pory, kwas glikolowy przywracający naturalny blask skóry i wygładzający jej strukturę oraz kwas mlekowy silnie nawilżający i złuszczający.

Formuła została wzbogacona o probiotyki, które pomagają przywrócić skórze równowagę i naturalną barierę ochronną. Tonik doskonale sprawdzi się przy kapryśnych, skłonnych do niedoskonałości cerach. Może być stosowany dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

Cena: 99,90 zł za 250 ml. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

INCI: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propanediol, Glycerin, Sodium PCA, Betaine, Lactobacillus Ferment Lysate Filtrate, Glycolic Acid, Sodium Hyaluronate, Salicylic Acid, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Centella Asiatica Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract/​Extrait De Canne À Sucre, Leuconostoc/​Radish Root Ferment Filtrate, Populus Tremuloides Bark Extract, Lactic Acid, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol.

Tonik z kwasem glikolowym MIYA

Tonik przeznaczony jest do wszystkich typów skóry, przede wszystkim tej tłustej i mieszanej, z przebarwieniami i zaskórnikami.

Jego głównym składnikiem jest 5% kwas glikolowy, który złuszcza, tonizuje, oczyszcza pory i rozjaśnia przebarwienia. Oprócz niego w składzie znajdziesz:

hydrolat z kwiatu róży damasceńskiej, który nawilża skórę,

inulinę - prebiotyk z korzenia cykorii, który przywraca komfort i działa kondycjonująco,

ekstrakt z nasion bawełny, który nawilża i regeneruje,

ekstrakt z liści aloesu, który łagodzi podrażnienia i wygładza skórę.

Tonik stosuj raz dziennie (co 2-3 dzień), najlepiej wieczorem na oczyszczoną twarz, omijając okolice oczu.

Cena: 34,99 zł za 50 ml. Do kupienia w drogeriach Rossmann i Hebe.

INCI: Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Glycolic Acid, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Inulin, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Extract, Sodium Phytate, Alcohol, Sodium Hydroxide, Gluconolactone, Calcium Gluconate. Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Citral, Citronellol

Tonik z kwasem glikolowym Mario Badescu

Tonik delikatnie złuszcza, rozświetla i normalizuje skórę po oczyszczaniu. Głównym składnikiem jest kwas glikolowy. Oprócz niego znajdziesz ekstrakt z grejpfruta, który odświeża skórę i aloes, który zwęża pory, wyrównuje koloryt i mocno nawilża.

Świetnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry mieszanej i suchej.

Cena: 89 zł za 236 ml. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

INCI: Aqua, Propylene Glycol, Glycolic Acid, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, PPG-26-Buteth-26, Ethylhexyl Salicylate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum (Fragrance), Sodium Chloride, Methylparaben, Propylparaben, Diazolidinyl Urea.

Tonik z kwasem mlekowym APIS

Składnikiem aktywnym jest kwas mlekowy, który delikatnie złuszcza skórę i pozwala usunąć zrogowaciały, przesuszony naskórek. Poza tym stymuluje produkcję ceramidów, dzięki którym skóra zyskuje nawilżenie i ochronę przeciwstarzeniową.

Formuła toniku wzbogacona została algami morskimi i kwasem hialuronowym, które intensywnie nawilżają, wygładzają i rozświetlają skórę, a zawarty w toniku D-pantenol łagodzi podrażnienia.

Cena: 55 zł za 500 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

INCI: Aqua, Glycerin, Lactic Acid, Algae Extract, D-panthenol, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

Tonik z kwasami AHA Pinch Of Glow Only Bio

Tonik nadaje się dla każdego rodzaju skóry. Z prezentowanych przez nas produktów, będzie działał najłagodniej - idealny dla tych osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z kwasami AHA i BHA.

Kompleks kwasów AHA złuszcza martwy naskórek, poprawia koloryt i teksturę skóry. Dodatek wody pomarańczowej nawilża i rozświetla skórę, przywracając jej zdrowy blask.

Cena: 29 zł za 100 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

INCI: Aqua, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water, Propanediol, Glycerin, Citric Acid, Tartaric Acid, Glucose, Lactic Acid, Sodium Pca, Acer Saccharum (Sugar Mapple) Extract, Sodium Phytate, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene

Tonik z kwasem glikolowym Glycolic Acid 7% Toning Solution The Oridinary

Tonik zawiera 7% kwas glikolowy, które łagodnie złuszcza skórę i pozwala wyregulować pracę gruczołów łojowych oraz wyrównuje koloryt skóry. Oprócz tego w składzie znajdziesz ekstrakt z liści pieprzu tasmańskiego, który działa przeciwzapalnie i zmniejszenia podrażnienie oraz ekstrakt z korzenia żeń-szenia i sok z liści aloesu, które działają łagodząco i nawilżająco.

Tonik nie zawiera alkoholu, silikonów, olejów. Jest wegański.

Cena: 39 zł za 240 ml. Do kupienia w sklepach internetowych i perfumeriach Douglas.

INCI: Aqua, Glycolic Acid, Rosa damascena flower water, Centaurea cyanus flower water, Aloe Barbadensis Leaf Water, Propanediol, Glycerin, Triethanolamine, Aminomethyl Propanol, Panax Ginseng Root Extract, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract, Aspartic Acid, Alanine, Glycine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, Phenylalanine, Glutamic Acid, Arginine, PCA, Sodium PCA, Sodium Lactate, Fructose, Glucose, Sucrose, Urea, Hexyl Nicotinate, Dextrin, Citric Acid, Polysorbate 20, Gellan Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Chloride, Hexylene Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol.

Tonik z kwasem migdałowym Lynia

Tonik łagodzi podrażnienia, reguluje wydzielanie sebum oraz działa delikatnie złuszczająco. Kwas migdałowy wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwstarzeniowe, a także rozjaśnia przebarwienia. Oprócz tego w składzie pojawia się:

glukonolakton (naturalny antyoksydant), który działa ochronnie na skórę, przyspiesza regenerację komórek i niweluje podrażnienia,

kwas hialuronowy, który wiąże wodę w naskórku i zapobiega powstawaniu zmarszczek,

D-pantenol, który poprawia nawilżenie i ujędrnia skórę,

niacynamid, który reguluje poziom nawilżenia skóry oraz zwiększa jej elastyczność. Rozjaśnia przebarwienia posłoneczne oraz zapobiega powstawaniu kolejnych.

Tonik stosuj raz dziennie, najlepiej na noc. Polecany w szczególności dla skóry wrażliwej, suchej i trądzikowej.

Cena: 35,90 zł za 150 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

INCI: Aqua, Mandelic Acid, Gluconolactone, Niacinamide, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Glucose, Urea, Glutamic Acid, Lysine, Glycine, Allantoin, Lactic Acid, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Bicarbonate

Tonik z kwasem migdałowym SupremeLab Bielenda

Tonik z kwasem migdałowym głęboko oczyszcza, nawilża, uelastycznia, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Przeznaczony do każdego rodzaju skóry. W składzie znajdziesz również kwas mlekowy, łagodzący D-panthenol i niacynamid, który wyrównuje strukturę skóry i zwęża pory.

Cena: 49 zł za 200 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

INCI: Aqua, Mandelic Acid, Niacinamide, Panthenol, Lactic Acid, Allantoin, Polysorbate 20, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.

