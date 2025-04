Tonik na trądzik jest niezbędny! Zwęzi ujścia gruczołów łojowych, odświeży skórę. Nie może zawierać alkoholu – podrażniłby skórę i pobudził gruczoły łojowe do jeszcze większej aktywności.

Reklama

Przegląd najlepszych toników do twarzy

Jakie zadania ma tonik na trądzik?

Głównym zadaniem toniku jest przywrócenie naszej skórze pH zbliżonego 5,5. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chcesz uporać się z trądzikiem. Najczęstszą bowiem przyczyną powstawania stanów zapalnych są bakterie, które najlepiej rozwijają się w środowisku zasadowym. Stosując mydła i kranówkę do mycia sprawiamy, że nasza skóra ma odczyn zasadowy. Jeśli przed nałożeniem kremu zastosujemy tonik, obniżamy pH naszej skóry, co staje się niekorzystne dla bakterii. Kosmetolodzy zalecają stosowanie toniku dwa razy dziennie, rano oraz wieczorem. Przykłady dobrych toników na trądzik.

Co powinien zawierać tonik na trądzik?

kwasy owocowe AHA, glikolowy, migdałowy - rozpuszczają martwe komórki naskórka

olejek z drzewa herbacianego - działa antybakteryjnie

woda termalna, hamamelis, alantoina - działają łagodząco

Reklama

Inne ciekawe tematy:

5 kremów na trądzik różowaty oraz pomocne zabiegi

5 kremów idealnych pod makijaż