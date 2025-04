Linię Radical marki Farmona większość z nas kojarzy z rewelacyjnymi odżywkami, wcierkami i mgiełkami do włosów (jedną z najbardziej popularnych jest mgiełka do włosów z ekstraktem ze skrzypu polnego). Przeglądając ofertę marki, warto sięgnąć również po świetne serum do rzęs Lash Architect - zwłaszcza, że jest teraz w promocji!

Reklama

Za serum zapłacisz 21,99 złotych. Jego regularna cena to 39,99 złotych. Kupisz je w drogeriach Rossmann, zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 1 do 15 września 2020 r.

Serum do rzęs Lash Architect Farmona Radical na wyprzedaży w Rossmannie

Serum wzmacnia, zagęszcza i przyspiesza wzrost rzęs. Włoski stają się dłuższe, gęstsze i mocniejsze. Pierwsze efekty zauważysz już po miesiącu regularnego stosowania.

Serum zawiera bimatoprost - składnik, który jest jednym z najskuteczniejszych związków stymulujących wzrost rzęs (przed pierwszym zastosowaniem wykonaj próbę uczuleniową, ponieważ może podrażniać). Bimatoprost przedłuża fazę aktywnego wzrostu włosa, a także pozytywnie wpływa na długość i gęstość rzęs, wzmacnia ich kondycję i pogłębia naturalny kolor.

Oprócz niego w składzie jest również ekstrakt ze skrzypu polnego, zielonej herbaty i świetlika lekarskiego. Dodatkowo odżywka zawiera silnie nawilżający kwas hialuronowy, biotynę i prowitaminy B5, które intensywnie pielęgnują i regenerują rzęsy.

Serum stosuj raz codziennie - rano lub wieczorem (możesz nałożyć później tusz do rzęs) przez 2-3 miesiące. Jeśli chcesz, by rzęsy były staje w dobrej kondycji, dbaj o staranny demakijaż - nie trzyj mocno oczu wacikiem, tylko nasączony, przyłóż na kilkanaście sekund do powieki i

Jeśli chcesz, by rzęsy były ekstremalnie pogrubione i wydłużone, sięgnij po dwie nasze ulubione maskary - Volume Million Lashes od L'Oreal i Extension Volume od Eveline.

Serum polecają również wizażanki. Chwalą je przede wszystkim za szybkie efekty i zmniejszone wypadanie rzęs.

Muszę przyznać że nie wierzyłam do końca że ten produkt coś zdziała. Stosowałam już masę produktów do rzęs i za każdym razem byłam zawiedziona. Wcześniej stosowałam serum z tej linii tylko, że do brwi i byłam bardzo zadowolona. Pokładałam duża nadzieję, że również ten produkt będzie tak samo fantastyczny jak tamten. Stosuje go około miesiąca i jak na razie zauważyłam: pogłębienie koloru, nie wypadają prawie wcale, ładnie się układają, zauważyłam delikatne zagęszczenie i wydłużenie, ale jak na razie jest to bardzo delikatny efekt. Będę stosować ten produkt dłużej bo jak po miesiącu widzę efekty to co to będzie po 2 czy 3?

Reklama

Więcej o najnowszych promocjach:

Ten tusz za 8 zł z Rossmanna daje efekt sztucznych rzęs

Ten podkład za 18 zł z Rossmanna to ulubieniec wszystkich Polek

Rossmann wyprzedaje podkłady dające modny efekt matu