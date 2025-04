Zmarszczki wcale nie muszą wiązać się z wizytą w gabinecie kosmetycznym. Czasem wystarczy jedynie dobre serum, które w kilka dni zrobi dla skóry więcej, niż seria maseczek czy kremów. A jeśli do tego jest w promocji i kosztuje mniej niż obiad na mieście, tym lepiej. To cudo z Hebe może okazać się genialnym sposobem na zredukowanie zmarszczek i wygładzenie skóry.

Reklama

Serum przeciwzmarszczkowe z Hebe za 22,19 zł

Serum przeciwzmarszczkowe Ava C+ Strategy bazuje na składnikach, które są znane ze swoich rozświetlających właściwości. Głównym bohaterem jest tu witamina C - ale nie w byle jakiej formie - w stabilnej postaci (SAP), dzięki czemu się nie utlenia.

Witamina C rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry, nadając jej świeżości. Pobudza też produkcję kolagenu, co wpływa na jędrność cery. Dodatkowo chroni przed wolnymi rodnikami, które odpowiadają za przyspieszone starzenie.

W składzie można znaleźć też kwas hialuronowy - działający jak gąbka, która przyciąga wodę i zapewnia nawilżenie - czy ekstrakty roślinne, które łagodzą i wspomagają regenerację, jednocześnie nie przeciążając skóry.

Połączenie witaminy C i kwasu hialuronowego to duet, który działa na kilku poziomach: z jednej strony wygładza zmarszczki i poprawia elastyczność, a z drugiej rozświetla i nadaje zdrowy wygląd nawet zmęczonej cerze.

Promocja w Hebe może być idealną okazją do przetestowania serum Ava C+ Strategy. Jego regularna cena to 36,99 zł, a teraz dostępne jest za 22,19 zł. Nie musisz więc wiele inwestować, by przekonać się, czy ten produkt ci odpowiada.

Serum przeciwzmarszczkowe Ava C+ Strategy, fot. materiały prasowe Hebe

Do jakiej skóry sprawdzi się to serum na zmarszczki z Hebe?

Serum Ava C+ Strategy posiada formułę, która sprawdzi się u wielu osób, zwłaszcza tych, które zauważyły pierwsze oznaki starzenia i chcą je zredukować bez efektu ciężkości.

Jeśli więc widzisz u siebie drobne linie mimiczne - to serum delikatnie je wygładzi oraz nada zdrowego blasku. Świetnie sprawdzi się też u osób, które chcą ujędrnić oraz rozświetlić skórę i wyrównać jej koloryt, np. po zimie czy stresującym czasie.

Kosmetyk dzięki swojej lekkiej formule nie przeciąża skóry, ale dobrze ją nawilża. Nadaje się więc pod krem lub makijaż - nie roluje się i szybko się wchłania.

Pamiętaj, że witamina C może powodować lekkie mrowienie, zwłaszcza przy skórze skłonnej do podrażnień. W takim przypadku lepiej zacząć od małej ilości i sprawdzić reakcję.

Promocja w Hebe na kwiecień 2025

Wiosna to idealny moment na odświeżenie pielęgnacji, a Hebe dobrze o tym wie. W kwietniu 2025 w świetnej cenie jest tam nie tylko serum Ava C+ Strategy, ale też inne produkty marki Ava - m.in. kremy do twarzy, maseczki czy różnego rodzaju sera z witaminą C. To świetna okazja, by skompletować całą pielęgnację przeciwzmarszczkową lub rozświetlającą bez wydawania fortuny.

Na promocji w Hebe warto zapoznać się także z mgiełką Paese z SPF50 w promocyjnej cenie - 38,99 zł. Świetnie sprawdzi się do szybkiego odświeżenia w ciągu dnia. Ochrona przeciwsłoneczna to podstawa - nie tylko latem, ale przez cały rok - zwłaszcza jeśli zależy ci na zdrowej, gładkiej skórze bez zmarszczek.

Czytaj także: