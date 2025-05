Zmarszczki, utrata jędrności, przesuszenie skóry – jeśli dotyczy cię którykolwiek z tych problemów, warto sięgnąć po kosmetyk, który zadziała szybko i skutecznie. To serum przeciwzmarszczkowe z Rossmanna możesz stosować miejscowo, dokładnie tam, gdzie twoja skóra najbardziej potrzebuje wsparcia.

Serum przeciwzmarszczkowe na promocji w Rossmannie

Czasem naprawdę warto zajrzeć do drogerii, by uzupełnić swoją pielęgnację — zwłaszcza gdy na półkach czekają sprawdzone produkty w wyjątkowo dobrej cenie. Jednym z nich jest serum przeciwzmarszczkowe Nivea Q10, które kupisz w Rossmannie aż o 24 zł taniej. Zamiast 61,99 zł, zapłacisz za nie teraz tylko 37,99 zł — to zatem świetna okazja, by je przetestować.

To produkt o niewielkich rozmiarach, który może jednak realnie podnieść jakość codziennej pielęgnacji skóry — zwłaszcza u kobiet 60+.

Serum przeciwzmarszczkowe Nivea Q10, fot. materiały prasowe Rossmann

Jak działa serum Nivea Q10?

Sekret skuteczności serum Nivea Q10 tkwi w jego składzie, który łączy sprawdzone składniki aktywne w precyzyjnie dobranym stężeniu. Główną rolę gra tutaj 5-procentowy kompleks z czystym Koenzymem Q10, który działa jak energetyczny booster dla zmęczonej, osłabionej skóry. Jego zadaniem jest wspieranie naturalnych procesów regeneracyjnych oraz ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym — czyli jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie.

Drugim kluczowym składnikiem są peptydy Bioxifill, które wpływają na poprawę jędrności skóry. Ich działanie skupia się na redukcji widoczności nawet głębszych zmarszczek — zwłaszcza w trudniejszych partiach twarzy, takich jak czoło, okolice oczu czy bruzdy nosowo-wargowe. To właśnie tam skóra najczęściej traci swoją elastyczność i potrzebuje bardziej skoncentrowanego wsparcia.

Serum daje też szybki efekt wygładzenia — dzięki niemu skóra staje się bardziej miękka w dotyku.

Jak stosować serum przeciwzmarszczkowe?

Serum Nivea Q10 to wszechstronny produkt, który możesz dostosować do indywidualnych potrzeb swojej skóry. Sprawdzi się zarówno jako stały element rutyny, jak i intensywna kuracja punktowa, gdy skóra potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Na noc możesz stosować ten kosmetyk głównie na obszary z widocznymi liniami mimicznymi — dzięki temu składniki aktywne mają czas na głębsze działanie. Możesz aplikować go także miejscowo, skupiając się na newralgicznych strefach, takich jak okolice oczu, zmarszczki przy ustach czy linie na czole. Jeśli zależy ci na kompleksowej pielęgnacji, warto rozprowadzić cienką warstwę serum na całej twarzy — to sposób na codzienną dawkę ochrony dla skóry.

Przed ważnym wyjściem możesz użyć Nivea Q10, by wygładzić powierzchnię skóry, zminimalizować widoczność drobnych niedoskonałości i przygotować cerę do aplikacji podkładu — co przedłuży trwałość makijażu i nada mu świeży wygląd.

