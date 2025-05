Nie każdy kosmetyk o przeciwzmarszczkowym działaniu musi być ciężki i kosztować fortunę. To serum z Hebe to produkt, który bezproblemowo wpisuje się w codzienną pielęgnację - ma lekką konsystencję, poprawia elastyczność skóry i jest w przystępnej cenie.

Serum przeciwzmarszczkowe z peptydami dostępne w Hebe

Serum przeciwzmarszczkowe z peptydami Bielenda to kosmetyk, który można włączyć zarówno do rutyny prewencyjnej, jak i pielęgnującej skórę z widocznymi oznakami starzenia. Ten produkt ma wodno-żelową konsystencję, która - według producenta - może być stosowana samodzielnie lub jako baza pod krem. Kupisz go w Hebe za jedyne 28,99 zł.

Serum przeciwzmarszczkowe Bielenda jest sprzedawane w klasycznej buteleczce z pipetą, co pozwala na wygodne i higieniczne dozowanie produktu. Ze względu na zawartość peptydów i składników wspierających napięcie skóry jest rekomendowany do regularnego stosowania rano i wieczorem.

Formuła tego serum została zaprojektowana tak, by sprawdził się jako codzienny kosmetyk wzmacniający kondycję skóry - z naciskiem na poprawę jędrności, gładkości i elastyczności. Doskonale wpisuje się zatem w pielęgnację warstwową - bez przeciążania cery.

Serum przeciwzmarszczkowe Bielenda, fot. materiały prasowe Hebe

Jakie działanie tego przeciwzmarszczkowego serum obiecuje producent?

Według opisu producenta, serum Bielenda zostało opracowane z myślą o pielęgnacji skóry z pierwszymi oznakami starzenia oraz cerze dojrzałej. Jego głównym zadaniem ma być poprawa jędrności skóry i wygładzenie drobnych zmarszczek.

Serum przeciwzmarszczkowe Bielenda ma:

redukować szorstkość i poprawiać miękkość naskórka,

wzmacniać strukturę skóry,

zapewniać efekt delikatnego liftingu bez uczucia ściągnięcia,

działać nawilżająco i regenerująco.

Producent zapewnia także, że rewelacyjnie sprawdzi się pod krem czy makijaż. Formuła tego serum ma wspierać procesy odnowy skóry, być lekka i szybko się wchłaniać oraz działać zarówno doraźnie (czyli wygładzić powierzchnię skóry), jak i długofalowo (ujędrnić przy regularnym stosowaniu).

Składniki aktywne przeciwzmarszczkowego serum z Hebe

Formuła przeciwzmarszczkowego serum Bielenda opiera się na składnikach, które mają za zadanie wspierać kondycję skóry dojrzałej z widocznymi oznakami zmęczenia. Kosmetyk nie bazuje na jednym silnym aktywnym składniku, ale na połączeniu kilku substancji, które działają ujędrniająco i wzmacniają barierę hydrolipidową.

Peptydy biomimetyczne

Peptydy biomimetyczne to kluczowy składnik tego serum. Jako krótkie łańcuchy aminokwasów działają jak "przekaźniki" - mogą stymulować skórę do produkcji kolagenu, wspierać jej elastyczność i działać napinająco. Dodatkowo są w stanie redukować widoczność drobnych zmarszczek, poprawiać sprężystość cery i wygładzać bez efektu ściągnięcia.

Trehaloza

Trehaloza wykazuje silne działanie nawilżające i ochronne. Wspiera barierę hydrolipidową, zapobiega utracie wody i chroni skórę przed stresem oksydacyjnym. Ma również właściwości łagodzące - może poprawiać komfort wrażliwej cery.

Betaina

Betaina to związek pochodzenia naturalnego, znany ze swoich wygładzających właściwości. Pomaga utrzymać równowagę wodną skóry, sprawiając, że staje się bardziej miękka i elastyczna.

