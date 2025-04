Jednym z wiodących trendów na wiosenno-letnich wybiegach był mocny makijaż o rockowym zacięciu (przez lata uwielbiała go m.in. Kate Moss).

Czarny obrys oka pojawił się u m.in. u Chanel, Diora i Giambattisty Valli. To dość nietypowy makijaż dla wiosennych kolekcji. W końcu zwiewne sukienki i cienkie płaszczyki częściej kojarzone są z pastelowymi cieniami i koralowo-różowymi szminkami. Jak go nosić na co dzień?

Czarny obrys oka, czyli najmodniejszy makijaż na wiosnę 2021

Czarny obrys oka pięknie podkreśla spojrzenie i wydobywa kolor tęczówki. Dodatkowo sprawia, że kształt oczu staje się bardziej „koci" i seksowny. Makijaż lansowany na wybiegach jest bardzo intensywny - z powodzeniem możesz przenieść go 1:1 do wieczorowych stylizacji, ale na co dzień kreska powinna być nieco subtelniejsza.

Kreska na oku może być bardzo cienka i idealnie wyrysowana albo trochę grubsza i nieco roztarta. Może kończyć się tuż przy zewnętrznym kąciku oka albo wychodzić delikatnie poza jego obrys.

Najmodniejszy makijaż wiosennego sezonu ma jednak jedną wadę - nie każdej z nas będzie w nim do twarzy.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Kto powinien z niego zrezygnować?

Przede wszystkim posiadaczki bardzo jasnej karnacji i jasnej oprawy oczu. Tak mocny makijaż będzie zbyt dużym kontrastem dla delikatnej urody.

Taki make up nie sprawdzi się również u małych oczu - czarny obrys powoduje, że optycznie będą wydawać się jeszcze mniejsze. Jeśli lubisz mocniejszy makijaż, postaw na kreskę tylko nad górną powieką.

Jak namalować czarną kreskę wokół oka?

Taki makijaż możesz wykonać zarówno miękką kredką, eyelinerem i cieniem do powiek. Każda z tych technik ma swoje wady i zalety.

Czarna kreska kredką

Wykonasz ją najszybciej. Pamiętaj, by kredka była odpowiednio miękka - zbyt twardą możesz podrażnić delikatne okolice oczu.

Czarna kreska eyelinerem

Wymaga sporej precyzji. Jeśli nie masz doświadczenia w makijażu, sięgnij po cienie lub kredkę. Eyeliner na dolnej powiece warto „zafiksować" cieniem, aby przedłużyć jego trwałość.

Czarna kreska cieniem do powiek

Technika idealna dla początkujących. Cień nakładaj bardzo cienkim pędzelkiem - przed użyciem możesz go zwilżyć wodą, będzie bardziej precyzyjny.

Czarny obrys oka - inspiracje z Instagrama

Na Instagramie można już znaleźć całe mnóstwo makijaży bazujących na najmodniejszym trendzie sezonu. Na zdjęciu poniżej widać kreskę o roztartych granicach i nieco wyciągniętą poza zewnętrzny kącik oka wykonaną cieniem do powiek.

Do czarnego obrysu oka można dodać odrobinę połysku, dzięki czemu całość będzie wyglądała jeszcze bardziej wieczorowo.

Idealnie wyrysowana kreska o „kocim" kształcie to idealne towarzystwo dla „małej czarnej".

