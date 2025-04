Tym razem do naszej redakcji trafiły produkty marki Arkana. Agata i Weronika przetestowały 3 kosmetyki. Maskę V-Shape Mask, krem relaksujący zmarszczki na twarzy oraz eliksir z linii Bo2Look Therapy MD estetic. Dowiedzcie się zatem jakie opinie mają na ich temat.

Agata - sucha i wrażliwa cera

Kosmetyki tej marki pokochałam jakiś rok temu i po prostu uzależniłam się od ich stosowania. Tym bardziej ucieszyło mnie, że mogę przetestować kilka nowości :) Po użyciu maski skóra była dobrze nawilżona i faktycznie bardziej napięta. Taka kuracja to idealny pomysł na sobotę przed imprezą! W tym miejscu warto podkreślić, że kremy przeciwzmarszczkowe wcale nie są przeznaczone tylko dla kobiet po 40-tce. Jak sama nazwa wskazuje, zapobiegają zmarszczkom, a nie sprawiają, że znikną, dlatego warto zacząć je stosować zdecydowanie wcześniej (ja mam 27 lat i od roku Arkana gości na mojej półce). Pewnie zauważyłyście u siebie zmarszczki mimiczne w okolicy ust i pomiędzy brwiami? Ja takie już mam i dlatego polecam krem Bo2Look Wrinkle Relaxer. Pięknie pachnie, pozostawia skórę gładką i przyjemną w dotyku. A co najważniejsze, skóra po jego użyciu nie szczypie (co dość często mi się zdarza z racji tego, że mam suchą cerę). Dla mnie bomba!

Weronika - cera normalna, niekiedy z tendencjami do przetłuszczania

To mój pierwszy kontakt z kosmetykami marki Arkana, więc patrzę pewnie na przetestowane produkty całkowicie inaczej niż Agata. Może mój punkt widzenia się różni, ale ja też chciałabym podzielić się samymi pochwałami pod adresem całej linii! Pewnie to niewiarygodne, ale już po pierwszych użyciach poczułam, że moja cera ma się znacznie lepiej. Mam niecałe 26 lat, ale zmarszczkom warto zapobiegać jak najwcześniej, dlatego z pewnością pozostanę wierna kosmetykom Arkana. Skóra jest gładka, świeża, napięta, a do tego świetnie nawilżona! Cieszę się, że dzięki testom odkryłam produkty tej marki!

V-Shape Mask od Arkana to modelująca i poprawiająca owal w strefie „V” maseczka. Zawiera cenne ekstrakty, które działają odmładzająco oraz wygładzająco. Dzięki specjalnej konstrukcji maska stymuluje dolne partie twarzy, przez co wyraźnej poprawie ulega jej kontur, a skóra jest bardziej napięta i gładka.

Luksusowy krem relaksujący zmarszczki na twarzy i szyi zawiera opatentowany neuropeptyd XEP™- 018, który w nieinwazyjny sposób redukuje zmarszczki mimiczne. Rekomendowany w profilaktyce zwalczania zmarszczek mimicznych, w terapiach odmładzających oraz dla wzmocnienia efektów zabiegów medycyny estetycznej.

Innowacyjny eliksir dermoestetyczny z nowatorskim neuropeptydem XEP™-018 w szokowym stężeniu 5%. Taka dawka substancji aktywnej wykazuje działanie intensywnie relaksujące mięśnie twarzy, a w efekcie zmniejszające widoczność zmarszczek mimicznych w okolicy czoła i oczu. Niezbędny w intensywnej kuracji, gwarantującej efekt "botox like" oraz w profilaktyce zwalczania zmarszczek mimicznych. Doskonały do stosowania między wykonywanymi w gabinecie kosmetycznym iniekcjami botuliną. Gwarantuje wówczas podtrzymanie efektów i wydłużenie czasu do następnego zabiegu.

CARBO V RE-CONSTRUCTOR - Arkana

Rekonstruktor zawiera aktywną formę kwasu ksymenynowego i argininy, które działają na skórę ujędrniająco i uelastyczniająco. Wzbogacony specjalnym peptydem o działaniu remodelującym i poprawiającym owal twarzy w strefie „V” napina skórę, unosi ją, wspomagając m.in. likwidację podwójnego podbródka, zwiotczałej skóry i tzw. „chomików”.

