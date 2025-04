Matowe, trwałe pomadki należą do moich ulubionych produktów do makijażu ust. Dlatego chętnie przetestowałam nową szminkę Epic Lip Powder Pen marki Avon. Zaciekawiło mnie to, że produkt ma formę pudru aplikowanego specjalną gąbeczką.

Nowość od AVON - kolory szminek Epic Lip Powder Pen

W kolekcji szminek Epic Lip Powder Pen znajdziesz 8 kolorów. 4 odcienie są idealne na dzień i są to:

Limitless – beżowy, idealny do pracy;

Trust fall – chłodny róż, uniwersalny;

Free to be – delikatnie brzoskwiniowy;

Pulse and flow – najbardziej nasycony kolor ciepłej czerwieni.

fot. Archiwum prywatne; od góry odcienie Limitless, Trust fall , Free to be, Pulse and flow

4 kolejne odcienie są mocniejsze, nasycone, raczej na wieczór, choć ja odważnie nosiłam je także w ciągu dnia:

Nailed it – ciemny róż typu magenta;

Kinda hot – klasyczna, krwista czerwień;

Be so sweet – landrynkowy, odświeżający róż;

Flutter fly – śliwkowy, ciemny fiolet.

fot. Archiwum prywatne; od góry odcienie Nailed it, Kinda hot, Be so sweet, Flutter fly

Największym zaskoczeniem tego testu okazał się dla mnie kolor „Be so sweet”. Nigdy wcześniej nie nosiłam na ustach landrynkowego różu, a gdy go nałożyłam usłyszałam mnóstwo komplementów i to zachęciło mnie, żeby sięgać po niego znacznie częściej.

Na co dzień najczęściej wybierałam odcień „Trust fall” i „Nailed it”. Na randkę z mężem postawiłam na ponadczasową czerwień „Kinda hot”. Spośród wszystkich kolorów najmniej przypadł mi do gustu „Flutter fly”. Mam małe usta i tak ciemny kolor optycznie dodatkowo je pomniejszał.

Czy szminki Epic Lip Powder Pen od AVON są trwałe?

Epic Lip Powder Pen Avonu jest kompletnie niewyczuwalny na ustach. To chyba pierwsza pomadka, o której zapomniałam, że mam ją na ustach.

Wykończenie szminki to 100% mat (bez drobinek), dlatego przed jej aplikacją wykonywałam peeling do ust i nakładałam pielęgnacyjny balsam. Jak wszystkie matowe pomadki, ta również podkreśla suche skórki i delikatnie wysusza.

Pomadka jest niezwykle trwała. Nakładałam ją rano przed wyjściem z domu (około godziny 7 rano), a kolor utrzymywał się aż do wieczora do godziny 17-18 mimo picia dużej ilości płynów (także gorących herbat) i regularnego spożywania posiłków. To łącznie około 10 godzin.

fot. Archiwum prywatne

Szminki w pudrze od AVON - jak je aplikować?

Szminki mają unikalną formułę i sposób aplikacji, dlatego nakładanie produktu należy przetrenować. Pigment ma formę pudru (zamknięty w końcówce), który nakłada się specjalnym aplikatorem zakończonym małą, zbitą gąbeczką.

Produkt najwygodniej jest aplikować krótkimi, powtarzanymi pociągnięciami. To trochę inna technika niż przy tradycyjnych szminkach, które nakładasz zazwyczaj jednym pociągnięciem. Testując szminki miałam wrażenie, że ich konsystencja jest zbita, do tego trzeba się przyzwyczaić, ale już przy 2-3 aplikacji było mi znacznie łatwiej.

fot. Archiwum prywatne

Aplikator jest bardzo precyzyjny i umożliwia nałożenie pudru z kolorem nawet w kącikach ust bez ubrudzenia skóry wokół. To, ile produktu nabierze się z końcówki szminki, pozwala na stopniowanie intensywności koloru, dlatego nawet mocne z pozoru kolory mogłam dopasować do swoich potrzeb.

fot. Archiwum prywatne

Szminki Avon Epic Lip Powder Pen dostępne są w katalogu 15/2019 w przedpremierowej cenie 24,99 zł.

