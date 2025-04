Małgorzata i Karolina – redaktorki w Polkach.pl – miały za zadanie przetestować pod kątem looku na letnie festiwale kosmetyki AVON: lakiery do paznokci Gel Shine i szminki Moc efektu i Moc koloru z serii AVON mark. Każdej z redaktorek inne kolory wpadły w oko i w różnych warunkach sprawdzały jakość i trwałość produktów. Zobaczcie, jak kosmetyki Avon wypadły w testach.

fot: Robert Popławski

Małgorzata:

Lato rządzi się swoimi prawami. Ja teraz pozwalam sobie na więcej niż zwykle, kiedy robię makijaż lub maluję paznokcie. Chętnie sięgam po odważne, połyskujące kolory. Dlatego ucieszyłam się, że miałam okazję przetestować lakiery do paznokci AVON mark. Gel Shine i szminki AVON mark. Moc koloru. Oba produkty są dostępne w wielu kolorach. Ja szykując się na letnią imprezę wybrałam intensywnie czerwoną szminkę i zielony lakier z efektem chromu. Jakie były moje wrażenia z testowania produktów? Same zobaczcie!

Moja szminka na imprezie czy koncercie musi wiele przetrwać – częste picie napojów, skubanie przekąsek, no i buziaki serwowane mojemu facetowi :-). Tu nie ma miejsca na półśrodki. Szminka ma być trwała i intensywna na ustach. I tak też było ze szminką AVON mark. Moc koloru. Czerwień na moich ustach przetrwała kilkugodzinną imprezę. Raz poprawiałam ją w łazience, bo trochę się starła od wewnątrz, gdy jadłam hamburgera.

fot: Robert Popławski

Jak ją oceniam? Kremowa formuła szminki sprawia, że łatwo się nakłada. Dzięki odpowiedniej konsystencji dobrze się czułam z tą szminką na ustach, jest przyjemna w noszeniu, nie wysusza warg, co jest ważne dla mnie. Poza tym soczyście czerwonym odcieniem, który skradł moje serce i pasował do mojej imprezowej stylówki (ulubionej kurtki skórzanej i czerwonych trampek), Avon oferuje całą masę innych odważnych kolorów, np. supermodny ostatnio fiolet.

fot: Robert Popławski

Co do lakieru do paznokci, to jestem idealną osobą do testowania, bo hybrydę od manikiurzystki noszę tylko na paznokciach u stóp. Kolor na dłoniach na tyle często lubię zmieniać, że sama maluję paznokcie. O ile zimą i jesienią jestem fanką raczej spokojniejszych i stonowanych kolorów, latem często sięgam po połyskujące i pełne drobinek intensywne odcienie różu, zieleni i fioletów. Na imprezę wybrałam lakier AVON mark. Gel Shine w zielonym odcieniu z efektem chromu.

Od razu spodobało mi się to, że łatwo się nakładał – lakier ma lekko oleistą konsystencję, która sprawia, że łatwo rozprowadza się po płytce paznokcia, a jednocześnie nie rozlewa się na skórki. Dwie warstwy gwarantują intensywny kolor. I ten połysk! Superefekt, a bez lampy UV. No i zmywa się jak zwykły lakier.

fot: Robert Popławski

A jak z trwałością? Podobało mi się to, że przez kolejne dni moje paznokcie błyszczały równie intensywnie jak świeżo po pomalowaniu. Trzeciego dnia po tym, jak musiałam zrobić trochę porządków w domu i dłonie miały na koncie kilka zmywań talerzy po obiedzie, minimalnie odprysnął mi kawałek na krawędzi na jednym paznokciu. Domalowałam i dalej lakier trzymał się bez zarzutu kolejne dni. Piątego dnia go zmyłam, bo już mi się znudził kolor i chciałam wypróbować inne. A jest ich sporo – kilka odcieni z efektem syrenki, dużo klasycznych i moje ulubione - z efektem chromu.

Karolina:

Jestem minimalistą! Na co dzień używam jedynie różu i tuszu do rzęs, a paznokcie maluję najczęściej na mleczne (niemal niewidoczne) kolory. Jednak czasem lubię zaszaleć ze swoim wizerunkiem. Wtedy wybieram metaliczne lakiery do paznokci i różowe lub fioletowe szminki. Podobnie było i tym razem!

fot: Karolina Kalinowska

Muszę przyznać, że już wcześniej używałam kosmetyków z kolekcji AVON mark. Jednym z moich ulubionych lakierów do paznokci jest bardzo modny w tym sezonie kolor - Holographic Capture. Uwielbiam ten metaliczny połysk! Bardzo dobrze kryje (wystarczy jedna warstwa), łatwo się rozprowadza, szybko wysycha i jest bardzo trwały - trzyma się na paznokciach do 7 dni. Połysk, który daje, można porównać do domowej hybrydy, ale bez lampy UV. Dzięki temu nie niszczy paznokci!

Do testów dostałam ok. 10 lakierów AVON mark. Gel Shine i niestety nie mogłam wybrać jednego koloru. Więc od kilku dni mam każdy paznokieć w innym kolorze :)

fot: Karolina Kalinowska

Wobec szminek do ust nie mam zbyt dużych wymagań - powinna nie wysuszać ust, mieć ładny kolor i być trwała. Szminki AVON mark. spełniły wszystkie te warunki! Mnie wpadła w oko różowa z brokatowymi drobinkami AVON mark. Moc efektu (nałożone na ulubioną szminkę dają modne w tym sezonie efekty – holo, złotego i różowego połysku) i fioletowa AVON mark. Moc koloru, która będzie idealna na letnią imprezę z przyjaciółmi.

Fioletowej pomadki nie czuć na ustach, a daje zabójczo intensywny kolor (zawiera dwukrotnie więcej pigmentu niż tradycyjne szminki) i utrzymuje się przez wiele godzin. Pomalowałam się na kolację u znajomych i po powrocie do domu nadal miałam ją na ustach. A chyba nie muszę mówić, że cały czas coś jadłam i piłam. Mam niestety manię oblizywania ust, która dodatkowo nie pomaga w utrzymaniu nienagannego makijażu :)

Dzięki starannie dobranym składnikom szminka dodatkowo nawilża usta. Dzięki niej makijaż wygląda perfekcyjnie, a usta są gładkie i miękkie w dotyku.

Te kosmetyki z pewnością zostaną ze mną na dłużej! Za tydzień idę na koncert. Na moich ustach z pewnością znajdzie się szminka Moc efektu, dzięki której uzyskam modny holograficzny efekt, a na paznokciach lakier AVON mark. Gel Shine

fot: Karolina Kalinowska

Artykuł powstał przy współpracy z marką Avon