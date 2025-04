Demakijaż to czynność, która pozwala pozbyć się ze skóry zanieczyszczań, sebum i pozostałości kosmetyków. Zazwyczaj wykonujemy go wieczorem i wykorzystujemy do tego różne kosmetyki - dwufazowych płynów, mleczka, delikatne płyny micelarne. A co powiesz na dużo łatwiejszy i szybszy sposób?

Teraz hitem są chusteczki do demakijażu! Z powodzeniem zastępują płynne kosmetyki do demakijażu. Są praktyczne i łatwe w użyciu. Zawsze możesz mieć je w torebce i używać, gdy tego potrzebujesz.

Chusteczki możesz dobrać do indywidualnych potrzeb skóry. W sprzedaży znajdziesz przeznaczone do skóry suchej, normalnej, wrażliwe czy suchej.

Nasze hity! Najlepsze mleczka do demakijażu

Czy warto używać chusteczek do demakijażu?

Już wspomniałyśmy, że chusteczki są bardzo praktyczne i szybkie, ale jednak warto wspomnieć o opiniach lekarzy dermatologów. Ich zdaniem ten produkt nie powinny być używane do codziennego demakijażu. Uważają, że chusteczki do demakijażu tylko pozornie usuwają znajdujący się na skórze brud.

Dodatkowo twierdzą, że samo pocieranie twarzy nie jest korzystne. Przez to jedynie rozmazujemy resztki kosmetyków do makijażu na całej twarzy, a to może powodować powstawanie niedoskonałości. Chusteczki są również nasączone detergentami, których głównym zadaniem jest rozpuszczenie kosmetyków znajdujących się na skórze.

Zatem używać chusteczek do demakijażu? Naszym zdaniem we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. Okazjonalnie używane chusteczki nie powinno zaszkodzić twojej skórze. Unikaj jednak produktów zawierających alkohol.

Jak używać chusteczek do demakijażu?

Bardzo delikatnie... Staraj się nie trzeć nimi skóry, bo bardzo łatwo o podrażnienia. Przyłóż chusteczkę do twarzy, lekko dociśnij do skóry, odczekaj chwilę i delikatnym ruchem zetrzyj makijaż. Staraj się używać tej metody tylko w awaryjnych sytuacjach - w ciągu dnia, gdy nie masz dostępu do bieżącej wody lub podróży. Lepiej usunąć resztki kosmetyków chusteczką niż nie robić tego wcale.

