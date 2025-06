Lato to pora roku, w której stawiamy na lekkie, ale jednocześnie chroniące przed słońcem kosmetyki. Wówczas chcemy nakładać na twarz jak najmniej produktów, aby dodatkowo nie obciążać skóry. Ostatnio odkryłam taki krem, że już nic więcej nie potrzebuję do codziennej pielęgnacji. Podobnie jest w przypadku tego produktu, który można stosować zarówno saute, jak również jako bazę pod makijaż. Ten viralowy SPF z Hebe jest leciutki jak piórko i cieszy się uwielbieniem internautek.

Viralowy SPF z Hebe

Na rynku dostępne są różne kremy z filtrem UV, które mają nawilżać naszą skórę i jednocześnie zabezpieczać ją przed słońcem i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Nie na wszystkie warto zwracać uwagę, ale obok tego produktu trudno przejść obojętnie. Jest go bowiem pełno w mediach społecznościowych i już stał się viralem.

Skin79 Waterproof Sun Gel UV to leciuteńki krem do stosowania przede wszystkim w lecie - choć można nakładać go na skórę przez cały rok. Świetnie się wchłania i doskonale współgra z kremem BB lub podkładem. Dlatego też dobrze sprawdza się jako baza pod makijaż.

Ten produkt zawiera składniki roślinne, które nie tylko pielęgnują skórę, ale też działają regenerująco i przeciwzmarszczkowo. Krem Skin79 nadaje się do każdego typu cery i dla pań w każdym wieku. Warto jednak podkreślić, że zostawia on na buzi delikatną, rozświetlającą poświatę, dlatego jeśli twoja skóra na co dzień "się świeci", warto zmatowić ją np. pudrem transparentnym.

Krem Skin79 Waterproof Sun Gel UV dostępny jest w drogeriach Hebe. Nie należy do tanich, ponieważ trzeba za niego zapłacić 78,99 zł, ale często jest na promocji, dlatego warto na niego polować. Tubka wystarcza naprawdę na długo, więc to inwestycja na cały sezon.

Skin79 Waterproof Sun Gel UV to hit w sieci

W sieci pełno jest nagrań internautek, które zdecydowały się przetestować ten kosmetyk. Jest on absolutnym hitem na TikToku.

Również w komentarzach nie brakuje zachwytu nad tym kremem z filtrem.

- Mój ulubieniec. Nie szczypie w oczy, nie czuć go na twarzy i nie zapycha porów.

- Z moją turboproblematyczną twarzą go kocham.

- Dla mnie ten filtr jest super, pod makijaż też jest git - piszą internautki.

A ty już miałaś do czynienia z tym produktem?

Kremy SPF w Hebe

W drogeriach Hebe dostaniemy wiele produktów, które świetnie sprawdzą się latem. Wśród nich prym wiodą oczywiście kremy z filtrem, które mają ochronić naszą skórę podczas mocnej ekspozycji na słońce. Skin79 jest tylko jednym z nich.

Warto zwrócić uwagę także na nieco tańsze kosmetyki. Ten SPF chroni i działa jak najlepszy krem nawilżający, a ta perełka chroni przed słońcem i działa jak nawilżający booster. Kluczowe jest przetestowanie kosmetyków i dobranie produktu idealnego do własnej cery. Każda z nas będzie bowiem inaczej reagować na poszczególne składniki zawarte w drogeryjnych propozycjach.