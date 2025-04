Szukasz dobrego i niedrogiego tuszu do rzęs? Koniecznie sprawdź ofertę drogerii Rossmann - właśnie trwają mega promocje na kosmetyki! Jednym z naszych hitów jest maskara Volume Extreme marki Wibo.

Tusz kosztuje teraz tylko 6,69 złotych (jego regularna cena to 13,29 zł). Kupisz go w drogeriach zarówno stacjonarnie, jak i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Tusz do rzęs Volume Extreme marki Wibo w mega promocji w Rossmannie

Maskara zapewnia objętość XXL - pięknie wydłuża, pogrubia i genialnie rozczesuje rzęsy. Ma bardzo wygodną, silikonową szczoteczkę, która dociera do najmniejszych nawet włosków i którą przyjemnie się pracuje.

Tusz nie odbija się na powiece, nie kruszy, nie rozmazuje, nie skleja rzęs. Potrafi w idealnym stanie wytrzymać przez cały dzień. Intensywność makijażu można stopniować - po nałożeniu dwóch warstw rzęsy są naturalnie podkreślone, a dołożenie dwóch kolejnych zapewnia im niemal teatralny efekt.

Jeśli chcesz, żeby twoje rzęsy były stale w dobrej kondycji, regularnie stosuj odżywkę - my polecamy serum Radical marki Farmona. Jeśli chcesz, by spojrzenie było jeszcze bardziej wyraziste, przed nałożeniem maskary zastosuj bazę pod tusz - świetnie sprawdzi się baza o zapachu mango od Essence.

Zmywając makijaż nie trzyj oczu wacikiem - nasącz go płynem do demakijażu, delikatnie przyłóż do powiek i dopiero po kilku sekundach zmyj tusz.

Tuszem zachwycają się również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za świetną szczoteczkę i pogrubiające działanie.

Tusz kupiłam w Rossmannie na promocji -50%, wiec praktycznie za gorsze. A przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. To mój numer 1 wśród tuszy na dzień dzisiejszy. Rewelacyjnie pogrubia i wydłuża rzęsy, przy tym ładnie je rozdziela i nie skleja! Podpasowała mi tez szczoteczka. Strasznie nie lubię tych silikonowych, a ta z Wibo ładnie rozczesuje włoski.

Bardzo lubię ten tusz do rzęs. Dosłownie kosztuje parę złotych. Jest dostępny w wielu drogeriach. Nie skleja rzęs ani nie osypuje się w trakcie dnia. Doskonale pogrubia rzęsy. Można nim dobudowywać warstwy.

