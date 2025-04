Niedawno pisałyśmy o świetnym tuszu do rzęs marki Bell, który można kupić za grosze w Biedronce. Teraz przyszła kolej na hit z drogerii Rossmann - maskarę Studio Lash Volume od marki Miss Sporty.

Za tusz zapłacisz 8,49 złotych (jego regularna cena to 12,49 zł). Dostępny jest we wszystkich drogeriach Rossmann - zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Tusz do rzęs Studio Lash Volume Miss Sporty przeceniony w Rossmannie

Maskara doskonale pogrubia i unosi rzęsy, dzięki wyjątkowej, silikonowej, średniej wielkości szczoteczce „Studio ArtBrush". Szczoteczka posiada 2 rodzaje ząbków: krótsze, które idealnie pokrywają i pogrubiają rzęsy oraz dłuższe, które perfekcyjnie je rozdzielają i unoszą.

Efekt makijażu da się stopniować - nałożenie jednej warstwy sprawia, że rzęsy są tylko delikatnie podkreślone - dołożenie kolejnych zapewnia iście teatralne rzęsy. Co więcej, tusz nie skleja włosków, nawet przy trzech czy czterech aplikacjach.

Maskara nie kruszy się w ciągu dnia i nie ściera. Jest bardzo wydajna - wystarczy na 4 miesiące codziennego stosowania. Dodatkowym plusem jest to, że posiada głęboki czarny kolor - spojrzenie robi się seksowne i wyraziste.

Aby zmaksymalizować efekt pogrubienia i wydłużenia rzęs, przez nałożeniem tuszu, zastosuj bazę - świetnie sprawdzi się baza marki Essence o zapachu mango. Aby rzęsy były stale w dobrej kondycji, regularnie używaj odżywki - my polecamy serum marki Isana.

Tuszem zachwycają się również wizażanki.

Tusz bez wad, wszystko jest z nim w jak najlepszym porządku. Dorównuje droższym tuszom. Nie wiem jak inne tusze tej marki, ale ten radzi sobie naprawdę dobrze.

Tusz kupiłam z polecenia znajomej i okazał się strzałem w dziesiątkę. Tusz pięknie wydłuża i pogrubia moje rzęsy. Jest trwały, nie osypuje się w ciągu dnia i nie rozmazuje. Jest to świetny tusz za małe pieniądze. Mimo wielu testowanych nowości jest to mój ulubieniec.

