W Hebe właśnie rozpoczęły się wielkie promocje na kosmetyki do makijażu. Niektóre z nich kupisz nawet 70% taniej! Jedną z kosmetycznych perełek jest tusz Long Wear z linii HypoAllergenic marki Bell.

Za tusz zapłacisz teraz tylko 6,99 zł (jego regularna cena to 21,99 zł). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 30 września 2020 r.

Tusz do rzęs Long Wear HypoAllergenic Bell na wyprzedaży w Hebe

Tusz doskonale wydłuża i podkręca rzęsy. Po nałożeniu jednej warstwy włoski są tylko delikatnie podkreślone - makijaż wygląda niezwykle naturalnie. Aby uzyskać prawdziwie teatralny efekt należy nałożyć od 3 do 4 warstw.

Maskara jest niezwykle trwała, odporna na wilgoć, pot i łzy, a mimo to łatwa do usunięcia ciepłą wodą. Nie kruszy się ani nie osypuje się w ciągu dnia. Jest doskonałą alternatywą dla tych z was, którym zależy na trwałym makijażu, a sceptycznie podchodzicie do wszystkich wodoodpornych kosmetyków.

Tusz ma silikonową, dość cienką szczoteczkę, która dociera do każdej, nawet najmniejszej rzęsy - pięknie rozdziela i rozczesuje włoski. Dużym plusem maskary jest to, że nadaje się nawet dla bardzo wrażliwych i skłonnych do podrażnień oczu.

Makijaż z wykorzystaniem tuszu Long Wear marki Bell doskonale dopełni korektor rozświetlający od marki Wibo - pięknie rozjaśni okolice oka i doda blasku. „Kropką na i" niech będą mocno błyszczące usta np. błyszczykiem na bazie wody od marki Lovely,

Tusz polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za piękne wydłużenie rzęs oraz za to, że tak łatwo i przyjemnie się zmywa zwykłą wodą.

Ten tusz jest jednym z najlepszych jakie miałam. Mam bardzo wrażliwe, alergiczne oczy, które ciężko czymkolwiek pomalować ze względu na podrażnienia. Ten tusz ich nie wywołuje! Jest trwały, nie powoduje efektu pandy mimo mojej szybko przetłuszczającej się cery. Efekt jaki daje jest delikatny i bardzo naturalny, przy czym warto wspomnieć że tusz ma ładny, czarny kolor i świetnie rozdziela rzęsy.

Po przeczytaniu kilku pozytywnych opinii na temat tego produktu postanowiłam sama go sprawdzić i nie zawiodłam się. Tusz dobrze maluje, nie kruszy się, ładnie wydłuża rzęsy i delikatnie jest pogrubia. Trzeba mu dać chwilę, żeby wysechł, inaczej może zostawiać ślady na powiece. Dobrze utrzymuje się przez cały dzień, nawet w przypadku łzawiącego oka. Tusz zmywa się dobrze ciepłą wodą, ja jednak wolę to robić za pomocą płynu micelarnego (kwestia przyzwyczajenia).

