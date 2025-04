Tusz do rzęs w miętowym opakowanie w gwiazdki w kolorze różowego złota. Która z nas przejdzie obok niego obojętnie? Ale maskara Lashmania od marki Lovely to nie tylko piękne opakowanie - to również gwarancja wydłużonych i pełnych objętość rzęs.

Tusz w regularnej cenie kosztuje 15,99 zł. Kupisz go w drogeriach Rossmann, zarówno stacjonarnie jak i online.

Tusz do rzęs Lashmania Lovely w Rossmannie

Tusz ma silikonową szczoteczkę średniej wielkości, która dociera nawet do najmniejszych włosków. Świetnie rozdziela i rozczesuje rzęsy sprawiając, że stają się wydłużone, pogrubione i podkręcone.

Tusz ma dość rzadką konsystencję, która nie robi grudek, nie osypuje się i nie odbija na górnej powiece. Z czasem nieco gęstnieje, ale nie wpływa to na jego trwałość. Powiedziałybyśmy nawet, że gdy jest trochę bardziej zbita, przyjemniej i łatwiej się go nakłada

Jakie jeszcze zalety ma ten niedrogi tusz do rzęs? Efekt makijażu można budować - od codziennego, bardzo naturalnego i dziewczęcego looku po prawdziwie wieczorowy wachlarz rzęs. Ten produkt to świetny przykład na to, że można kupić świetną maskarę za naprawdę niewielkie pieniądze.

Aby zmaksymalizować efekt, przed nałożeniem tuszu zastosuj bazę - świetnie sprawdzi się baza o zapachu mango od Essence. Aby rzęsy były stale w dobrej kondycji, nie łamały się ani nie wypadały podczas demakijażu, regularnie stosuj odżywkę do rzęs np. serum od marki Isana.

Tuszem Lashmania od marki Lovely zachwycają się również wizażanki.

Tusz do rzęs Lovely Lashmania kupiłam w drogerii Rossmann już bardzo, bardzo dawno temu. Aktualnie używam już chyba trzeciego i jestem z niego naprawdę zadowolona. Ogólnie bardzo lubię produkty do makijażu marki Lovely - (szczególnie tusze do rzęs), dlatego staram się testować każdy, który wpadnie mi w ręce. Tusz ten ma świetną szczoteczkę - sylikonową. Dobrze radzi sobie z rozczesaniem rzęs, wydłuża je i elegancko pogrubia. Daje efekt sztucznych rzęs - gdyż zwiększa ich objętość. Nie skleja rzęs i nie pozostawia na nich żadnych grudek. Sama formuła tuszu jest okej. Muszę pochwalić również opakowanie, które jest bardzo fajne w ładnym pastelowym kolorze ze srebrnymi gwiazdkami. Dla mnie wszystko jest na plus!

