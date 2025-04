Tusz 2000 Calorie od marki Max Factor to najczęściej wybierana maskara przez profesjonalistów od ponad 2 dekad! Jeśli nie miałaś jeszcze okazji przetestować tego kultowego produktu, warto zrobić to właśnie teraz - maskara kosztuje 14,79 zł w mega promocji na makijaż w Rossmannie. Jego regularna cena to 36,99 zł. Promocja obowiązuje zarówno stacjonarnie jak i online i trwa do 31 października 2020.

Reklama

Tusz do rzęs 2000 Calorie Max Factor w mega promocji w Rossmannie

Tusz 2000 Calorie od Max Factor nawet 3-krotnie zwiększa gęstość rzęs (w porównaniu z nieumalowanymi rzęsami), dając efekt niesamowitej wręcz objętości. Dodatkowo pogrubia rzęsy (producent zapewnia, że o 300%) pięknie je rozdzielając i sprawiając, że spojrzenie staje się bardziej seksowne i wyraziste.

Tusz ma klasyczną (niesilikonową) szczoteczkę z włosia od Max Factor i unikatową formułą Dramatic Volume, która dociera do każdej rzęsy i pięknie je rozczesuje. Formuła tuszu nie skleja rzęs i nie kruszy się.

Maskara nadaje się nawet dla osób o wrażliwych oczach i noszących szkła kontaktowe. Jego bezzapachowa formuła nie powoduje podrażnień ani alergii.

Tusz 2000 Calorie dostępny jest również w brązowym kolorze i w wersji wodoodpornej. Wszystkie zostały przecenione i kosztują 14,79 zł. Jeśli szukasz jeszcze tańszej maskary, sięgnij po Pump Up od Lovely - kupisz ją teraz za niecałe 7 zł w drogeriach Rossmann.

Tuszem zachwycają się również wizażanki. Doceniają go za piękny efekt na rzęsach i świetną wydajność.

Wracam do niego co jakiś czas, regularnie od lat. Nigdy mnie nie zawiódł, zawsze robi z rzęsami co ma robić, czyli pogrubia i wydłuża, rzęsy wyglądają pięknie. Tradycyjna szczoteczka jest trochę gruba, zawsze się upaćkam podczas malowania ale jest to ogólnie mój spory problem z niemal każdą maskarą. Tusz się nie osypuje, ma ładną czerń, proste opakowanie, jest niesamowicie wydajny. Dla mnie hit :)

Klasyk z którego od czasu do czasu rezygnuję na rzecz nowinek ale i tak do niego wracam. Dobrze trzyma podkręcenie, nie skleja, ładnie pogrubia bez sztuczności, równomiernie rozkłada kolor dochodząc dokładnie w każde miejsce (nie brudząc okolic oczu).

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kultowy podkład do twarzy za mniej niż 14 zł w Rossmannie

Ten tusz do rzęs za niecałe 7 zł jest lepszy niż te luksusowe!

Tusz za mniej niż 5 zł? To możliwe!