Tusz, który świetnie wydłuża rzęsy i sprawia, że są maksymalnie uniesione, a do tego kosztuje grosze? To możliwe! Drogerie Hebe przeceniły właśnie jedną z najlepiej ocenianych maskar na rynku! To tusz do rzęs Smudge Resistant Maybelline stworzony we współpracy z marką Puma.

Reklama

Teraz jest przeceniony aż o 70%! Kupisz go za 9,99 złotych (jego regularna cena to 34,99 zł). Dostępny jest we wszystkich drogeriach Hebe - zarówno stacjonarnie jak i online.

Tusz do rzęs Smudge Resistant Puma x Maybelline na wielkiej wyprzedaży

Tusz maksymalnie wydłuża, unosi i podkręca rzęsy nadając im niewiarygodną wręcz objętość. To, za co kochają go wszystkie kobiety to to, że można nakładać nieskończenie wiele warstw i osiągnąć efekt od dziennego i bardzo naturalnego, po iście wieczorowy i teatralny!

Tusz nie rozmazuje się, nie kruszy i, niezależnie od ilości nałożonych warstw, nie skleja rzęs. Jest w stanie przetrwać w nienagannym stanie cały dzień - od rana do wieczora.

Tusz posiada klasyczną (nie silikonową), dużą szczoteczkę, którą z przyjemnością się maluje i która dociera do wszystkich, nawet najkrótszych włosków.

Aby rzęsy były rewelacyjnie wydłużone i w dobrej kondycji, warto do codziennej pielęgnacji włączyć odżywkę do rzęs - my szczególnie polecamy serum od marki Isana. Jeśli chcesz, by efekt po nałożeniu maskary był jeszcze bardziej spektakularny, sięgnij po bazę pod tusz marki Essence.

Maskarą zachwycają się również wizażanki.

Posiadam tuż od 4 miesięcy i jestem zachwycona efektem, jaki daje maskara. Co ciekawe na moich rzęsach tusz ma działanie bardziej pogrubiające niż wydłużające. W chwili obecnej to najlepszy tusz jaki posiadam, plus jest w bardzo niskiej cenie.

Tusz kupiłam w Hebe w promocji, lubię testować nowości a że nie znalazłam swojego ideału wśród tuszy to postanowiłam go kupić, zwłaszcza, że cena była rewelacyjna - około 15 zł. Nie ukrywam, że nie przepadam za tradycyjnymi szczoteczkami, wolę te silikonowe, ten tusz jednak skradł moje serce. Mimo tradycyjnej szczoteczki tusz nakłada się przyjemnie, rzęsy nie są sklejone, ładnie podkreślone. Fanki teatralnych rzęs będą zawiedzione, bo tusz nie daje efektu sztucznych rzęs, ale pięknie podkreśla naturalne. Dla mnie idealny!

Reklama

Więcej o najnowszych promocjach:

Ten pyłek do oczyszczania twarzy to hit Instagrama

Lidl wyprzedaje mgiełkę do twarzy, która rozświetla jak Nuxe

Takiej promocji jeszcze nie było. Rossmann do zakupów dodaje biżuterię