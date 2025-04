Teraz w drogeriach Rossmann możesz kupić wyjątkowy puder Poudre de Riz de Java marki Bourjois, który powstał z okazji 150-lecia firmy. To edycja limitowana. Puder kosztuje 64,99 zł i jest dostępny zarówno stacjonarnie jak i online.

Poudre de Riz de Java marki Bourjois to ryżowy puder, który jednocześnie matuje i rozświetla, dzięki czemu cera zyskuje zdrowy, promienny blask. Mimo że w formule pudru widoczne są małe błyszczące drobinki, to po nałożeniu na twarz nie świecą się jak brokat - tworzą raczej subtelne, odbijające światło wykończenie.

Puder zamknięty jest w plastikowym pudełeczku, które imituje oryginalne opakowanie sprzed 150 lat. Jest bardzo drobno zmielony, ma niezwykle lekką konsystencję, delikatnie różowe zabarwienie i różany zapach.

Puder doskonale sprawdzi się u osób z normalną, suchą, dojrzałą lub naczynkową skórą. Nie obciąża nadmiernie cery, nie zapycha, nie powoduje wyprysków ani innych niedoskonałości. Doskonale utrwala makijaż i nie podkreśla suchości ani rozszerzonych porów. Bardzo dobrze radzi sobie z zmatowieniem „strefy T".

Poudre de Riz de Java współgra z każdym podkładem - szczególnie polecamy go w duecie z podkładem Like a Doll marki Pupa. Jeśli chcesz zyskać dodatkowe, mocniejsze rozświetlenie poszczególnych partii twarzy, sięgnij po rozświetlacz np. Selfie Loose Shimmer marki Wibo. Puder sprawdza się również jako fixer korektora pod oczami.

Jest bardzo wydajny, wystarczy mała ilość, aby oprószyć nim całą twarz. Jest również bardzo trwały - nie wymaga żadnych poprawek w ciągu dnia.

Puder chwalą również wizażanki.